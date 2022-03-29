شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض كورونا طويلة الأمد تعتمد على نوع المتغير الذى أصابك.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن الأشخاص الذين يعانون من الأعراض الشديدة لكورونا كانوا 6 أضعاف احتمال الإبلاغ عن أعراض كورونا الطويلة الأمد بعد التعافى من كورونا، وقد تعتمد أعراض كورونا الطويلة على نوع المتغير الذي أصيب به الشخص، بحسب ما ذكر موقع " foxnews".

ووفقًا للدراسة، التي ستنشر في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ECCMID 2022) في لشبونة الشهر المقبل، قد تؤدي المتغيرات المختلفة من كورونا إلى ظهور أعراض مختلفة لفيروس كورونا.

واقترح باحثون إيطاليون أن الأفراد الذين أصيبوا بمتغير ألفا أظهروا أعراضًا نفسية وعصبية مختلفة مقارنة بأولئك الذين أصيبوا بالشكل الأصلي لكورونا.

أجرت الدراسة التي قادها الدكتور ميشيل سبينيتشي وزملاؤه من جامعة فلورنسا ومستشفى جامعة كارجي في إيطاليا دراسة على 428 مريضًا عولجوا في خدمة العيادات الخارجية بعد كورونا في مستشفى جامعة كارجى بين يونيو 2020 ويونيو 2021.

وكانت تلك هي الفترة التي كان فيها الشكل الأصلي لكورونا ومتغير ألفا يؤثر على السكان، وفقًا للتقرير، أفاد ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (76 %) من المرضى بوجود عرض واحد مستمر على الأقل.

كانت الأعراض الأكثر شيوعًا التي أبلغت عنها مجموعة مرضى كورونا الطويلة الأمد هي ضيق التنفس (37%) والإرهاق المزمن (36%)، تلتها مشاكل النوم (16%) ، وضباب الدماغ (13%) ومشاكل بصرية (13%).

اقترح تحليل الباحثين أن الأفراد الذين يعانون من الأعراض الشديدة، والذين يحتاجون إلى عقاقير مثبطة للمناعة مثل tocilizumab ، كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض كورونا الطويلة بست مرات ، وأولئك الذين عولجوا بدعم أكسجين عالي التدفق كانوا أكثر عرضة بنسبة 40 % لتجربة أعراض طويلة المدى.

أشار البيان أيضًا إلى أن النساء مقارنة بالرجال، كانوا أكثر عرضة مرتين للإبلاغ عن أعراض كورونا الطويلة.

بعد إجراء مزيد من التقييم لأعراض كورونا الطويلة ، اكتشف الباحثون تغيرًا جوهريًا في نمط المشكلات العصبية والمعرفية / النفسية التي أبلغ عنها المرضى المصابون خلال الفترة بين مارس وديسمبر 2020 ، عندما كان فيروس كورونا الأصلي هو السائد ، مقارنة إلى أولئك الذين تم الإبلاغ عنهم من قبل المرضى المصابين بين يناير وأبريل 2021 عندما كان ألفا هو البديل السائد.

ذكر البيان أن الباحثين وجدوا عندما كان متغير ألفا هو السلالة السائدة ، فإن انتشار آلام العضلات وآلامها ، والأرق ، وضباب الدماغ ، والقلق / الاكتئاب زاد بشكل كبير ، في حين أن فقدان حاسة الشم ، وعسر الذوق (شعور مشوه بالتذوق) ، و كان ضعف السمع أقل شيوعًا.