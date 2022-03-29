شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لمنع صرير الأسنان أثناء النوم أهمها.. ارتداء واقى للفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يكون صرير الأسنان مشكلة شائعة يواجهها العديد من الأشخاص حول العالم، ومع ذلك ، فإن طحن أسنانك في مناسبة معينة لا يسبب ضررًا كبيرًا، ولكن إذا أصبحت هذه عادة ، فإنها تدخل في وعيك الباطن وتكررها كثيرًا.

يعتبر صرير الأسنان أثناء الليل مشكلة كبيرة لأنه يمكن أن يضر أسنانك ويؤدي إلى صرير الأسنان، يجب أن تجرب بعض العلاجات للتخلص من هذه العادة من أجل الحفاظ على صحة فمك وفقا لموقع " onlymyhealth"

ما هو صرير الأسنان؟

صرير الأسنان هو ضغط أسنانك ضد بعضها البعض بطريقة تؤدي إلى صرير الأسنان، ووفقا للأطباء يمكنك أيضًا طحن أسنانك دون وعي اعتمادًا على الموقف أو الحدث، يتم علاج صرير الأسنان الليلي أو صرير الأسنان عند انتزاع الأسنان أو قصرها حقًا. إذا قمت بفحص هذه المشكلة التي تحدث لك من قبل ، فيمكنك منع حدوث مشاكل صحة الفم. وإليك بعض العلاجات التي قدمتها من أجل منع حدوث مشاكل خطيرة في الأسنان.

علاجات لمنع صرير الأسنان..

فيما يلي بعض العلاجات التي يمكن أن تمنعك من صرير الأسنان والقضايا المتعلقة بمشكلة الفم هذه-

1. ارتداء واقيات الفم..

تعتبر واقيات الفم نوعًا من الجبيرة التي قد تكون مفيدة في صرير الأسنان أثناء النوم، يتم تصنيع واقيات الفم بشكل خاص وفقًا لأسنانك وحجم الفم، يمكن وصفها من قبل طبيب الأسنان حسب مرحلة الطحن او" الجز على الأسنان"، يساعد ارتداء واقيات الفم على حماية أسنانك من العمليات المكلفة بدون وصفة طبية. يمكن أن تمنعك أيضًا من تلف الأسنان وتقليل إجهاد فكك.

2. حقن البوتوكس..

حقن البوتوكس التي يتم إعطاؤها للمريض تقلل من الألم وصعوبة صرير الأسنان مما يؤدي إلى اضطرابات الفم، ووفقًا للعديد من الدراسات التي أجراها الباحثون ، وجد أن حقن البوتوكس مفيدة في علاج حالة صرير الأسنان، ومع ذلك، لا يزال من المفترض أن يتم تأكيد الدراسات في هذا الصدد.

3. تقنية الارتجاع البيولوجي..

هذه تقنية يتم استخدامها وتصميمها بطريقة تجعل الناس على دراية بالسلوك للقضاء على المشكلة، يمكن استخدامه للتخفيف من صرير الأسنان أيضًا. أثناء الارتجاع البيولوجي ، يساعد المعالج في الواقع على التحكم في عضلات الفك لمنع صرير الأسنان في معظم الجوانب.

ولكن يجب أن تعلم أن تأثير هذا العلاج محدود للغاية بالنسبة لصريف الأسنان. قد لا يساعد في الاستخدام طويل الأمد والتحفيز الكهربائي.

4. الحد من الإجهاد..

هناك بعض الطرق لتقليل التوتر التى يمكن استخدامها لمنع صرير الأسنان، قد يكون مرتبطًا أيضًا بقضايا الصحة العقلية مثل التوتر والقلق. يتطور لدى العديد من الأشخاص عادة صرير أسنانهم عندما يصبحون قلقين أو يمرون بمشاعر ثقيلة مثل الغضب والاكتئاب، يمكن أن يفيدك الحد من التوتر بشكل عام من مخاطر صرير الأسنان وصرير الأسنان أثناء النوم.

5 تمارين عضلات اللسان والفك..

هناك بعض التمارين التي تفيد في التحكم في عضلات الفك. الدافع النهائي هو محاذاة الفك والفم بطريقة تجعل فكك يبدو مسترخياً وتحافظ عضلات الوجه على محاذاة مناسبة.