شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن هذه الأطعمة إذا كنت تعانى من متلازمة القولون العصبي.. الألبان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة القولون العصبي المعروف أيضًا باسم القولون العصبي أو التشنجي أو التهاب القولون المخاطي، هو عبارة عن مجموعة من مشاكل الجهاز الهضمي التي تحدث معًا وبشكل متكرر.

يلعب النظام الغذائي ، تمامًا مثل أي حالة صحية أخرى ، دورًا مهمًا في الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أيضًا، في حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في السيطرة على الأعراض ، إلا أن هناك أطعمة أخرى قد تؤدي إلى تفاقم الانزعاج.

لإبعاد أعراض القولون العصبي المزعجة ، يمكن أن يكون استبعاد بعض الأطعمة من النظام الغذائي مفيدًا وذلك وقفا لموقع " healthline"،

منتجات الألبان:

يمكن أن تؤدي منتجات الألبان ، وخاصة الأنواع كاملة الدسم ، إلى ظهور أعراض القولون العصبي لدى المرضى المصابين بالإسهال في بعض الحالات الشديدة، لتجنب ذلك ، يوصى بالانتقال إلى الإصدارات قليلة الدسم من نفس النوع، يمكن للمرضى أيضًا محاولة التحول إلى حليب نباتي أو حليب الصويا لتجنب الانزعاج من القولون العصبي.

الأطعمة المقلية:

لا يُنصح أبدًا بالأطعمة المقلية على أنها الأطعمة الصحية نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة وغير المشبعة، من الدجاج المقلي إلى البطاطس المقلية أو حتى أصابع الموزاريلا ، يجب الامتناع عن هذه الأطعمة لتفادي أعراض القولون العصبي.

المحليات الخالية من السكر:

يمكن أن تكون التوابل التي تدعي أنها محليات خالية من السكر طعمًا جذابًا لمرضى السكري الذين يأملون في منح براعم التذوق علاجًا، ومع ذلك ، بالنسبة لمرضى القولون العصبي ، فإن الأمر نفسه قد يأتي بنتائج عكسية كبيرة بسبب وجود كحول السكر المخفي والمحليات الاصطناعية، وفقا لتقير نشر في مجلة Advances in Nutrition ، تم ربط هذه الإضافات الخالية من السكر بضيق الجهاز الهضمي بشكل بارز في مرضى القولون العصبي.

الألياف :

توجد الألياف غير القابلة للذوبان بتركيزات كبيرة في الحبوب الكاملة والخضروات مثل نخالة القمح والمكسرات ودقيق القمح الكامل، يمكن لمرضى القولون العصبي بدلاً من ذلك الذهاب إلى الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الأطعمة مثل الفول والجزر والبراعم والأفوكادو والبروكلي والمشمش والتفاح وبراعم بروكسل والجوافة والكمثرى.

الجولتين :

هو بروتين موجود بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الشعير والجاودار والقمح قد يؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض القولون العصبي، يمكن أن يكون هذا التأثير أكثر وضوحًا في مرضى الاضطرابات الهضمية الذين لا يتحملون أو لديهم حساسية من الجلوتين.

ما الذي يجب أن يأكله الشخص لتجنب أعراض القولون العصبي؟

بدلاً من ذلك ، يمكن لمرضى القولون العصبي اختيار الأطعمة التالية للحفاظ على الأعراض في مكانها. وتشمل هذه: