شكرا لقرائتكم خبر عن السبانخ كنز لصحتك.. تحافظ على القلب ومضادة للقلق وتحسن الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السبانخ تعد من الخضروات ذات القيمة الغذائية الرائعة، فهي غنية بمضادات الأكسدة، والحديد، والبروتين، والألياف الغذائية، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمنجنيز، وفيتامين سي وك وب، وحمض الفوليك، ولذا فهي قيمة غذائية رائعة، ومهمة للجسم.

وحول ذلك أوضحت أخصائية الغدد الصماء الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، خلال حديثها مع صحيفة "إزفيستيا"، أن السبانخ تعد من الأغذية المهمة لجسم الإنسان، حيث أنها تساعد بشكل ملحوظ في تقليل الشعور بالقلق، والتوتر، وأيضا تعمل علي تحسين الذاكرة، وتقويتها، والسبب أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهيد للجسم بشكل عام ولخلايا المخ بشكل خاص.

وأوضحت أخصائية الغدد الصماء، أن السبانخ تتصدر قائمة الخضروات المهمة للجسم، والسبب ما تحتويه من عناصر غذائية مهمة للجسم، التي تساهم بشكل ملحوظ في الجفاظ علي صحة القلب، والعظام، والأوعية الدموية، كما أنها تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، والحفاظ علي صحة الجلد والحد من تعرضه للجفاف، وأيضا تناولها يقلل فرص الإصابة بمرض السكر، وتصلب الشرايين.

وأضافت خبيرة الغدد الصماء، أن السبانخ تحتوي علي مركبات نادرة مثل الروبيسكولين (ببتيدات أفيونية طبيعية تشبه في خصائصها الببتيدات المنتجة في الدماغ البشري)، والتي ثبت أنها مضادة للقلق، وتقلل من حدة الشعور بالتوتر، وتحسن الذاكرة، وتحمي خلايا المخ، وأيضا تساهم في التقليل من الشعور بالجوع.

فالسبانخ غنية أيضا بمادة البيتين، التي لها دور في العمليات الفسيولوجية بالجسم، ولها تأثير وقائي وعلاجي جيد في العديد من التهابات وأمراض الكبد المختلفة، وتقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي وتحسن حساسية الأنسولين وميكروبيوم الأمعاء.

وتحتوي أيضا علي كاروتينات اللوتين والزياكسانثين، هذه المركبات التي لا ينتجها الجسم ولكنها مهمة جدا للعديد من أعضاء الجسم، كالعيون والجلد والقلب والأمعاء.