إذا كنت تعاني من النسيان.. تناول هذه الأطعمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

لا بد أنه في زمن كهذا الزمن، ضائقة مادية وحرب اققتصادية، فقر وأوبئة، يعاني المواطن من مشكلة فقدان الذاكرة التي لا بد أن تأثرت بشكل أو بآخر على تفاصيل حياتته.

وأغلب الدراسات العلمية تشير إلى التأثير السلبي للنظام الغذائي غير الصحي على الذاكرة والقدرة على الحفظ واسترجاع المعلومات.

لذلك، سنقدم لك فيما يلي، أطعمة تساعدك على التركيز وتصفية الذهن والتفكير بإبداع، ومن هذه الأطعمة:

الجوز:

الجوز من الأغذية الأكثر تحفيزاً وتقوية لقدرات الدماغ، ويحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لها تأثير وقائي على الدماغ لأنها تزيد من عمل الناقلات العصبية، وتعزز المهارات وتقوي الذاكرة، كما تبين أيضاً أنه يساعد على تدفق الأوكسيجين في الأوعية الدموية للدماغ.

السلمون:

يتكون الدماغ البشري من حوالي 60 % من الدهون، لذلك فهو يحتاج للأحماض الدهنية المهمة ليعمل بشكل جيد، وسمك السلمون البري غني بأحماض أوميغا الدهنية التي تساعد على تحسين قدرة الدماغ، ويحتوي على حمض الدوكوساهيكسانويك أيضاً ليساعد على تحسين تدفق الدم في الدماغ ويمنع الالتهابات، ويقلل الإصابة بمرض الزهايمر.

التوت البري:

يحتوي التوت البري على مركبات “ الفلافونويد ” التي تعزز الذاكرة وتحسن التعليم والوظائف المعرفية الأخرى ، وتحمي الدماغ من المواد الضارة التي تتلف الأنسجة السليمة وغالباً ما ترتبط مع فقدان الذاكرة، ويساعد أيضاً في تقليل

خطر الإصابة بالشلل الرعاش وأمراض الزهايمر.

الكركم :

وجد باحثون من مركز أبحاث مرض الزهايمر في جامعة كاليفورنيا أن إضافة الكركم إلى وجباتك الغذائية يمكن أن يبقي عقلك نشطاً، لأن الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تساعد في الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

بذور الكتان :

الكتان يحتوي على دهون أوميغا، تساعد على حماية الدماغ من الالتهابات.

الطماطم او البندورة:

الطماطم من الأغذية الممتازة التي تعمل على تعزيز قوة الدماغ ، وهي مصدر الكثير من مضادات الأكسدة القوية وتحتوي على مادة الليكوبين التي تحارب ضرر خلايا الدماغ، وثبت أن من يستهلكون كل يوم أغذية تحتوي على الليكوبين يمتلكون ذاكرة أقوى من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، كما أن الطماطم تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

السبانخ :

السبانخ غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على التوصيل الكهربائي في الدماغ، وتحسين قدرة التفكير والتذكير، كما أنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة مع بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل الماغنيسيوم والفولات، وفيتامين E وفيتامين K اللذان يساعدان على خفض مخاطر الإصابة بالخرف.