عارض جديد يدلّ على إصابتك بضعف الكلى.. طبيب يحذّر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عوارض عدة يعاني منها الانسان اثر باصابته بمرض في الكلى، ومن هذه الأعراض:

الإرهاق والتعب قد يكون أحد أعراض أمراض الكلى،

الحكة الجلدية،

الحاجة المتكررة للتبول،

ظهور دم في البول،

خروج بول رغوي،

ولكن الجديد، هو ان الاستيقاظ المتكرر ليلا قد يكون أيضا، أحد أعراض ضعف وظائف الكلى، وذلك بحسب أوليغ كوتينكو المختص بأمراض الكلى بمديرية الصحة في مدينة موسك.

وأضاف الخبير: “لا توجد معايير محددة لعدد الزيارات إلى المرحاض. ولكن أحد مؤشرات خلل وظائف الكلى هو الاستيقاظ ليلا، وهي إشارة يجب أن تدفع المرء إلى الانتباه لعمل الكليتين”.

وتابع الطبيب القول: “إذا تمت ملاحظة وجود ألم عند التبول بشكل متكرر، فيجب التحقق من وجود عدوى في المسالك البولية”.

وشدد الطبيب على عدم جواز الصبر والتحمل عند ظهور حاجة في الذهاب إلى المرحاض، وذلك بالنسبة للرجال والنساء على السواء.

وقال: “لأن أي ركود في البول يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة، أي أن العدوى من البول يمكن أن تنتقل إلى أبعد من ذلك، إلى نسيج الكلى ويتطور التهاب الحويضة والكلية”.

ومن جهة أخرى، هناك دواع كثيرة تتطلب مراجعة الطبيب في حال ظهور أيّ علامات أو أعراض تدل على الإصابة بأمراض الكلى، أو في حال كان المصاب يعاني من حالة طبية أخرى تزيد من خطر إصابته بأمراض الكلى، ومن خلال مراقبة قراءات ضغط الدم واختبارات الدم والبول قد يتمكن الطبيب من مراقبة وظائف الكلى.