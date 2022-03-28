شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة لمرض جلدى بسبب الماء.. تورم وجلد سميك وإنتفاخ لشاب فى العشرينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة " ساينس ألرت " حالة طبية تعد نادرة من نوعها، حيث أصيب رجل في العشرينات من عمره بـ "التجاعيد المفرطة"، وأعتقد الأطباء في بداية الأمر أنه مصاب بأكزيما مزمنة، ولكن بعدما أستمر ظهور تجاعيد بيضاء مع بقع من الجلد السميك على يديه كلما غمرهما في الماء، أكد الأطباء أنه يعاني من مرض جلدي نادر يطلق عليه "أكروكراتوديرما".

أبلغ قسم الأمراض الجلدية في المستشفى الأول التابع لجامعة الصين الطبية في شنيانج، عن وجود حالة لشاب في العشرينات من العمر يعاني من اليدين المتجعدتين منذ ثلاث سنوات، ويصبح جلد يديه سميكا ومنتفخا ومتجعدا ومتقشرا بعد تعرضه للماء، ويصاحب هذه الأعراض حكة وحرقان.



الجلد

وأوضح الأطباء، أن جميع الأعراض السابق ذكرها الخاصة بحالة المريض، لم تظهر إلا بعد الغمر في الماء وتختفي بعد حوالي 30 دقيقة من عدم التعرض للماء وتجفيف اليدين، ولذا ثبت أنه يعاني من مرض جلدي نادر يطلق عليه "أكروكراتوديرما".

وتم علاج المرض باستخدام مرهم موضعي من الهيدروكورتيزون اليوريا، وهو عبارة عن كورتيكوستيرويد ومرطب، وطُلب منه تجنب ملامسة الماء إلا عند الضرورة، وتحسنت الأعراض بشكل كبير بعد شهر ولا يزال في المتابعة.

وأوضحت الجريدة، أن المرض المعروف باسم أكروكراتوديرما يصاب به النساء أكثر من الرجال، وهو يعد مرض جلدي نادر، ولكنه شائع لدى الأشخاص المصابين باضطراب وراثي يوثر علي الغدد المنتجة للهرمونات في الجسم، ويطلق عليه التليف الكيسي.



حالة طبية نادرة

وأضاف التقرير المنشور في الصحيفة، أن الأشخاص المصابون بالتليف الكيسي يحملون نسختين معيبتين من جين منظم توصيل الغشاء التليف الكيسي، ولكن حتى الأشخاص الذين لديهم نسخة واحدة فقط من هذا الجين والذين لا يعانون من التليف الكيسي يكونون عرضة لهذه الحالة الطبية النادرة والمعروفة باسم أكروكراتوديرما ، وهذا يعني أنه قد يحدث جزئيا بسبب طفرة جينية.

ورغم ذلك، فإن السبب الدقيق للإصابة بهذا المرض النادر غير معروف، لكن الأبحاث تؤكد وجود علاقة بالغدد العرقية.