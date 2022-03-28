شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على جرعة رابعة للقاح كورونا من فايزر وموديرنا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه من المتوقع أن توافق هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، على جرعة رابعة من لقاح كورونا للأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر الأسبوع المقبل، حيث تستقر الحالات عند 31000 حالة يوميًا وتتطلع الولايات المتحدة إلى حياة ما بعد الجائحة.

وأشارت شبكة" CNN" الإخبارية إلى أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستوافق قريبًا على حقنة رابعة من لقاحات فايزر وموديرنا Pfizer BioNTech و Moderna

وأضاف الموقع، إنه بعد موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، يخطط مركز السيطرة على الأمراض للتوصية بالجرعات الإضافية لجميع الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر

بعد استقرار حالات كورونا عند حوالي 31000 حالة يوميًا في الولايات المتحدة، حيث يخشى بعض الخبراء من أن نسخة المتخفي BA.2 ستتسبب في زيادة انتشار الفيروس في الولايات المتحدة كما حدث في بعض الأجزاء الأخرى من العالم.

وقالت الصحيفة، إنه بمجرد الحصول على الموافقة، سيكون أي أمريكي مؤهلًا للحصول عليها إذا أراد، لكن الحكومة ستوصي بها فقط للفئات العمرية الأكبر سنًا في الوقت الحالي، تم إجراء نفس هذه الإجراء مع أول جرعة معززة، حيث تم التوصية بها لأول مرة فقط للفئات العمرية الأكبر سنًا قبل وصول متغير اوميكرون Omicron في أواخر عام 2021.

وأوضحت الصحيفة، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا استقرت بعد فصل الشتاء الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الحالات تبعه انخفاض الحالات، يبلغ متوسط ​​عدد الحالات في البلاد حاليًا 31604 حالة يوميًا اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين، وهو نفس إجمالي الأسبوع السابق تقريبًا.

ومع ذلك، تشهد بعض المناطق المحددة في أمريكا زيادات مقلقة، ففي ولاية كنتاكي، ارتفعت الحالات بنسبة 110% خلال الأسبوعين الماضيين، وهي أول ولاية تسجل تضاعفًا خلال تلك الفترة منذ أوائل فبراير، كما شهدت نيويورك، إلى جانب 8 ولايات أخرى، ارتفاعًا في عدد الحالات خلال الأسبوعين الماضيين أيضًا.

وقالت الصحيفة، لم تُترجم هذه الحالات إلى وفيات خلال هذه الزيادة المفاجئة بالمعدل الذي كانت عليه سابقًا، تمكن معدل التطعيم المرتفع في أمريكا، الممزوج بالطبيعة المعتدلة نسبيًا لمتغير Omicron السائد، من حماية الأمريكيين من أسوأ النتائج، يبلغ متوسط ​​عدد الوفيات اليومية في أمريكا 850 حالة وفاة فى صباح اليوم الاثنين، بانخفاض بنسبة 20 % خلال الأسبوع الماضي، وقد يستمر هذا الرقم في الاتجاه النزولي.

مع انخفاض الوفيات وتراجع الاهتمام والخوف من الوباء في جميع أنحاء البلاد، يخشى بعض الخبراء أن يكون من الصعب إقناع الأمريكيين بالحصول على جرعة إضافية، لا يعتقد جميع الخبراء أن الجرعة الرابعة ضرورية أيضًا.

أكدت، الدكتورة آنا دوربين هي خبيرة دولية في الصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند، إن هناك عدد قليل جدا من الناس، يحتاجون لجرعة رابعة.

ينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها(CDC) ، الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، بالحصول على جرعة إضافية الآن، على الرغم من عدم الحصول على موافقة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA".

وأوضحت الصحيفة، إنه على الرغم من ذلك، يعاني واحد فقط من كل 30 أمريكيًا من نقص المناعة، وهو مؤهل للحصول على الجرعة الرابعة في الوقت الحالي.

قال الدكتور بول جويبفيرت، أستاذ الطب بجامعة ألاباما في برمنجهام، بشكل عام، من السابق لأوانه التوصية بجرعة رابعة، باستثناء أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، حيث يتم طرح الجرعة التالية في وقت أبكر مما كان متوقعًا خوفًا من المتغير المتخفيBA.2 ، وهو سلالة من اوميكرون Omicron

يعتقد أن متغير" الشبح" ، الذي حصل على اللقب من قدرته على منع ا كتشافه من خلال بعض طرق التسلسل، هو الإصدار الأكثر عدوى من كورونا حتى الآن، ولكنه خفيف تمامًا مثل سلالة BA.1 من اوميكرون Omciron الذي استحوذ على العالم العام الماضي.

وفقًا لأحدث البيانات التي كشف عنها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأسبوع الماضي، فإن سلالة BA.2 تشكل 35% من حالات كورونا النشطة في الولايات المتحدة، ولا تزال BA.1 هي المهيمنة، تتزايد إصابات سلالةBA.2 من إصابات كورونا في أمريكا، مع أن المتغير يمثل 23 % فقط من الحالات في الأسبوع السابق.