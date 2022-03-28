شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة يجب تناولها للوقاية من الأمراض.. منها القرنبيط والزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بجهاز المناعة لديك، فإن ما تأكله مهم بالتأكيد، على الرغم من عدم وجود طعام واحد يحميك من الإصابة بالمرض ، إلا أن نظامك الغذائي الشامل يلعب دورًا مهمًا في تعزيز دفاعاتك، إن الخطوة الأولى في تقوية جهاز المناعة لديك هي الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والدهون الصحية والبروبيوتيك والبروتين عالي الجودة، و هناك أطعمة محددة يجب أن تتناولها كثيرًا قدر الإمكان للوقاية من الأمراض ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1-نبات الهليون:

الهليون هو نوع من البريبايوتك الغذائي ، وهو نوع من الألياف غير القابلة للهضم تسمى السكريات قليلة السكاريد ، تعمل البريبايوتكس عن طريق تحسين جهاز المناعة لديك ، عن طريق زيادة السيتوكينات المضادة للالتهابات مع تقليل السيتوكينات المسببة للالتهابات، تشمل المصادر الجيدة الأخرى للبريبايوتكس الفواكه والخضروات والفول والحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان والشعير.

2- اللبن:

الحليب مصدر جيد للسيلينيوم ومصدر بارز للزنك، يوفر كوب واحد من الحليب الخالي من الدسم 11٪ و 7٪ من الكمية اليومية الموصى بها من السيلينيوم والزنك ، فإن السيلينيوم يعزز وظيفة العديد من الخلايا المناعية، ونقص الزنك يضعف وظيفة الجهاز المناعي الذي ثبت أنه يتحسن مع زيادة تناول الزنك.

3 – المشروم:

يُعرف مشروم شيتاكي بالفطر الطبي ، قد يدعم الدفاع المناعي للجسم ضد العدوى من خلال العمل على عناصر مختلفة من جهاز المناعة وزيادة الاستجابة المناعية للخلايا التائية.

4 - البروكلي:

يحتوي البروكلي على مادة البوليفينول التي تعمل بمضادات الأكسدة والتي تعتبر مهمة لجهاز المناعة، كما يحتوي على مركب يسمى غلوكوزينولات السلفورافين ، وهو عامل مكافحة الأمراض الذي يعزز المناعة.

5 - الزنجبيل:

أفضل جزء في بعض الأطعمة التي تمنع المرض هو أنه يمكنك رميها في الحساء ، مثل الزنجبيل في إحدى التجارب ، تبين أن الزنجبيل يمنع الفيروسات.

6 - الثوم:

الثوم غني بالأليسين ، وهو مركب كبريتي ثبت أنه يقوي جهاز المناعة.

7 - الزبادي:

الزبادي الذي يحتوي على مستنبتات حية ونشطة له خصائص بروبيوتيك التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة من خلال موازنة ومساعدة جسمك على إنتاج بكتيريا مفيدة يمكنها محاربة البكتيريا الضارة الأخرى ، يعتبر الزبادي مصدرًا جيدًا لفيتامين د الذي يساعد أيضًا في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي.

8 - الفاكهة الحمضية:

الفواكه الموجودة في عائلة الحمضيات بما في ذلك البرتقال والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين سي ، التي تحارب العدوى.

9 - القرنبيط:

يعتبر القرنبيط عضوًا في عائلة الخضروات الصليبية جنبًا إلى جنب مع الكرنب، والبروكلي ، والخردل الأخضر ، فهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي.