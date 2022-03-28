شكرا لقرائتكم خبر عن فحص DXA والأشعة والتحاليل.. أبرز طرق تشخيص هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرون، وتصيب النساء بشكل خاص، ولتشخيص هشاشة العظام يحتاج الطبيب إلى إجراء تحاليل وفحوصات مختلفة، مثل فحص DXA والآشعة السينية واختبارات الدم، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية تشخيص هشاشة العظام، بحسب موقع jeanhailes.

كيفية تشخيص هشاشة العظام..تاريخك الطبي

لتقييم كثافة العظام لديك وخطر الإصابة بهشاشة العظام ، قد يطرح عليك طبيبك أسئلة مرتبطة بأسباب هشاشة العظام بما في ذلك ما يلي:

الكالسيوم..

-ما هو مستوى الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل الحليب أو الزبادي أو البروكلي أو الفول أو اللوز أو السلمون) التي تناولتها عندما كنت طفلاً ومراهقًا؟

-ما هو المستوى الحالي للأطعمة الغنية بالكالسيوم في نظامك الغذائي؟

-كم عدد المشروبات المحتوية على الكافيين التي تتناولها كل يوم؟

-ما هي كمية الملح التي تتناولها كل يوم؟

-العلاج بالكورتيكوستيرويد (نوع من العلاج بهرمون الستيرويد)

-ممارسه الرياضه

ما مقدار التمرين الذي تمارسه في متوسط ​​الأسبوع؟

-تاريخ العائلة

هل يوجد أي فرد في عائلتك المباشرة (الأم ، الأب ، الأخ) مصاب بهشاشة العظام أو الكسور ، وفي أي عمر تم تشخيصه؟

الكسر

هل عانيت من أي كسور؟

فرط نشاط الغدة الدرقية

هل عانيت من قبل من أي مشاكل في الغدة الدرقية؟

ما هي الأدوية التي تأخذها؟

هل تعانين من أي من أعراض سن اليأس؟

هل توقفت دوراتك الشهرية ومتى كانت آخر مرة؟

الحيض

في أي عمر بدأت دورتك الشهرية؟

هل دورتك الشهرية منتظمة؟

التدخين..

هل تدخن ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكم عدد السجائر التي تدخنها يوميًا؟

إذا كنت تدخن في الماضي، فمتى توقفت عن التدخين؟

إذا وجد طبيبك أن لديك عوامل خطر كبيرة للإصابة بهشاشة العظام، فقد يقوم طبيبك بترتيب الاختبارات على النحو المبين أدناه.

فحص DXA وهشاشة العظام

مسح امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة (DXA ، DEXA سابقًا) هو أشعة سينية متخصصة تستخدم لقياس كثافة المعادن في العظام.

يمكن استخدام مسح DXA من أجل:

تأكيد تشخيص هشاشة العظام

تحديد مدى أي فقدان للعظام

تحديد ما إذا كان أي علاج لهشاشة العظام يعمل

كيف يعمل DXA..

تستهدف حزم الأشعة السينية ذات مستويات الطاقة المختلفة العظام ويتم تحديد كثافة المعادن في العظام من مستوى امتصاص كل شعاع بواسطة العظم.

ينتج عن الفحص صور عالية الدقة توفر الطريقة الأكثر دقة لتقييم كثافة المعادن في العظام.

ماذا تتوقع عندما يكون لديك فحص DXA

يعد إجراء فحص DXA عملية مماثلة لإجراء "أشعة سينية" عادية إنه غير مؤلم وسريع وله جرعة إشعاع أقل مقارنة بطرق الأشعة السينية الأخرى.

عادة ما يتم قياس فقط عظام أسفل الظهر (العمود الفقري القطني) ومنطقة الورك (عظم الفخذ القريب) في حالات خاصة ، يمكن قياس عظام الساعد.

بشكل عام ، سيرتب لك طبيبك إجراء فحص DXA متكرر كل عامين لمراقبة حالة عظامك و / أو تقييم آثار العلاج.

الأشعة السينية..

قد يُطلب إجراء تصوير بالأشعة السينية على العمود الفقري العلوي والسفلي (العمود الفقري الصدري القطني) لتحديد ما إذا كانت هناك بالفعل خصائص لهشاشة العظام التي تؤثر على العمود الفقري. ما يصل إلى ثلث النساء المصابات بهشاشة العظام قد يكون لديهن كسر في العمود الفقري دون معرفة ذلك.

تحاليل الدم

قد يكون من الضروري أيضًا إجراء اختبارات الدم والبول للبحث عن أي أسباب تساهم في الإصابة بهشاشة العظام قد يشمل ذلك تقييم مستويات فيتامين د ومستويات الكالسيوم ووظيفة الغدة الدرقية.