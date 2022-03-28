شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بلجنة الفيروسات: فيروس"B "مسرطن للكبد ولكن يمكن الوقاية منه بالتطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد بطب القاهرة، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم وضع التوصيات والارشادات الجديدة لعلاج ومتابعة سرطان الكبد في مصر، موضحا أن الارشادات الجديدة سيتم توزيعها على الأطباء قريبا.

وأكد، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن اطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد تنقذ عشرات المرضى، لأنه من خلال هذه المبادرة يمكن أن نحمى الكثير من المرضى من سرطان الكبد، وليس ذلك فحسب ولكن اذا استطعنا تشخيصه بصورة مبكرة سيكون العلاج ناجح وستصل نسب الشفاء إلى 100%، ومن هذا يأتي أهمية اطلاق المبادرة.

وأوضح ان سرطان الكبد يمكن الوقاية منه لأننا نعلم الطرق المسببة له، موضحا، إن أحد أهم مسببات الإصابة بسرطان الكبد كان فيروس سي، وبعد المبادرات الرئاسية استطعنا ان نتحول من الدولة الأولى في الإصابة بفيروس سي إلى الدولة الأولى في القضاء على فيروس سي، وهناك أسباب أخرى للإصابة بسرطان الكبد مثل فيروس بي والكبد الدهنى والكثير من الامراض الأخرى المسببة له.

وينصح الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح فيروس بي أن يتم تطعيمهم، ولا يوجد أى حجة سواء كبير أو صغير من تلقى التطعيم، موضحا إن تطعيم فيروس بى يقي من الإصابة لأن فيروس بى هو فيروس مسرطن يؤدى الى الإصابة بأورام بالكبد، موضحا، إنه يوجد حاليا علاج فعال لفيروس بي ولكن لا يشفى تماما من الفيروس، موضحا إن أهم طريقة لمنعه هو الوقاية منه من خلال التطعيم .

وقال، خلال اطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد مساء أمس بالقاهرة، إن متابعة المرضى ضرورى بمختلف الوسائل لاكتشاف التغيرات التي قد تطرأ على الكبد لعلاجه مبكرا ويوجد حاليا 22 مركزا لمتابعة وعلاج المرضى، مؤكدا، إن قصر العيني أحد المراكز التي تقوم بصرف العلاج للمرضى الذين يحتاجون لعلاج سرطان الكبد مجانا.