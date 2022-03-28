علاجات طبيعية من منزلك للحفاظ على شعر طويل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 21 دقيقة

تقوم كل فتاة بالعناية الجيدة لشعرها للحفاظ على طولها ولونه، والتباهي بشعر صحي وطويل هو حلم الجميع. ونعلم أن نوع الشعر الذي نحصل عليه يعتمد إلى حد كبير على جيناتنا، ولكن إذا أخذنا العناية المناسبة، يمكننا الحصول على شعر أحلامنا، هناك عدد لا يحصى من الأدوية والمراهم والزيوت التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تدعي تحسين جودة شعرنا وتساعده أيضًا على النمو، ولكن لماذا نعذب شعرنا بكل هذه المواد الكيميائية، و لا نعرف ما هي الآثار الجانبية التي قد تسببها؟ يمكنكِ تحقيق الهدف بسهولة في المنزل باستخدام العلاجات الطبيعية، انظرى حولك في مطبخك وستجدين سلسلة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في نمو شعرك بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع “food.ndtv”.

العلاجات المنزلية التي يجب أن تجربيها لنمو الشعر الطبيعي:

عصير الصبار:

من المعروف أن الصبار يحتوي على كمية جيدة من الإنزيمات المحللة للبروتين، والتي قد تصلح خلايا الجلد الميتة وبصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى نمو أسرع للشعر، وينصح ببدء اليوم بشرب كوب من عصير الصبار.

عصير اللوز والموز:

اللوز غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن مثل الزنك ، وهو مفيد لصحة الشعر، يقال إن فيتامين هـ الموجود في اللوز مفيد جدًا في إصلاح الشعر التالف عن طريق دفع إنتاج الكيراتين من ناحية أخرى ، يمدنا الموز بكمية عالية من الكالسيوم وأحماض الفوليك لتغذية شعرنا، اصنع عصير اللوز والموز عن طريق مزج الأطعمة الموجودة في الحليب مع بعض المكسرات والبذور ومسحوق القرفة والعسل.

النظام الغذائي الغني بالبروتين:

كشفت استشاري التغذية الهندية روبالي داتا: “يتكون شعرنا من 95٪ كيراتين (بروتين) و 18 حمض أميني (لبنات بناء البروتينات)، لذا فإن إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على صحة شعرك، يعد البيض والدجاج والدواجن والحليب والجبن والمكسرات واللبن والكينوا مصادر ممتازة للبروتينات ويجب استهلاكها بكثرة.

ماء الشعير:

الشعير غني بالحديد والنحاس الذي قد يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء ويقوي بصيلات الشعر، يمكنك استخدام الشعير المقشر أو الشعير اللؤلؤي لعمل هذا العلاج المنزلي المذهل لنمو الشعر، يُغلى الشعير في الماء ويُضاف الملح إليه ويُترك على نار خفيفة لمدة نصف ساعة تقريبًا، ارفعي الغاز وأضيفي إليه قشر الليمون والعسل.

الحلبة:

تحتوي بذور الحلبة على نسبة عالية من حمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ج وكذلك المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد، فهذه التوابل السحرية تقدم أيضًا كمية جيدة من البروتين، تجتمع كل هذه العناصر الغذائية معًا لعلاج المشكلات المتعلقة بالشعر وتعزيز نمو الشعر، يمكنك نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل وتناولها في صباح اليوم التالي .