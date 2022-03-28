هل تظهر أعراض سرطان الجلد في العين؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 44 دقيقة

سرطان الجلد يشير إلى نمو غير طبيعي لخلايا الجلد – يحدث غالبًا نتيجة التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، من حيث الأعراض، يربط معظم الناس سرطان الجلد بتطور الشامات في الجسم، ومع ذلك ، تظهر بعض هذه العلامات على الجفون والعينين.

في كثير من الأحيان، ترتبط حكة العين بالعدوى مثل التهاب الملتحمة أو بسبب الإرهاق، ومع ذلك ، وفقًا لتقرير حديث حسب موقع ” healthline”، يمكن أن يرتبط الأمر نفسه بخطر الإصابة بسرطان الجلد.

أعراض سرطان الجلد يمكن أن تظهر في العيون؟

في حالة تم الإبلاغ عنها مؤخرًا، اشتكت امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا من حكة في العين – والصور التي تم التقاطها بعد أن كشفت عن تشخيص مروع، كانت المريضة تعاني من حكة في العيون لمدة أسبوعين وقالت إنها شعرت أيضًا بـ “جسم غريب” في عينها اليمنى.

وأثناء زيارتها لعيادة طب العيون ، اكتشفت أن جفنها كان بارزًا – وقد انقلب من الداخل إلى الخارج مع وجود بقع بنية اللون تُعرف باسم الآفات المصطبغة، المعروف أيضًا باسم انقلاب الجفن ، تم تشخيص السيدة بأنها سرطان جلد خبيث من الملتحمة الجفنية.

تم الإبلاغ عن أن الحالة هي أقلية من الأورام الميلانينية العينية. في مجلة نيو إنجلاند الطبية (NEJM) ، كشف تقرير منشور أن الخبراء قاموا بتشخيص حالة المريض وذلك عندما بدأ علاجها، بعد أسبوع ، تم اكتشاف أن الآفة لم تتمدد.

ما هي علامات سرطان الجلد في العيون؟

كان المريض قد اشتكى من حكة في العين – وهي علامة رئيسية مرتبطة بمخاطر سرطان الجلد ، وهي حالة تعرف باسم الورم الميلانيني الخبيث وهو أكثر أشكال سرطان الجلد انتشارًا. إذا تم تشخيصها في الوقت المناسب ، فإن هذه الحالة قابلة للشفاء ؛ ووفقًا للخبراء في قسم طب العيون في كولومبيا ، فإن بعض العلامات الرئيسية لورم الميلانوما في العين تشمل:

نتوءات القرحة التي تنزف

بقع خشنة ، متقشرة ، بنية ، وحمراء اللون

بقعة مسطحة مؤلمة مع سطح قشري

نتوء أملس ، لؤلئي ، شمعي ، صلب ، أحمر

ظهور آفة تشبه الندبات بلون اللحم

فقدان الرموش

سرطان الجفن يتم تشخيصه أثناء فحص الجفن من قبل أطباء متخصصين، للتشخيص المؤكد ، يوصي الخبراء بأخذ خزعة، بعد ذلك ، يتحقق الأطباء مما إذا كان السرطان قد انتشر خارج الجفون.

لهذا الغرض، يتم إجراء فحوصات للعقدة الليمفاوية الحارسة – وهي البقعة التي من المرجح أن ينتشر فيها السرطان.

ما هي خيارات علاج سرطان الجفن؟

يمكن للأطباء التوصية بالعلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج الإشعاعي والعلاج بالتبريد لعلاج السرطان. إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ، فاستشر طبيبك في أقرب وقت ممكن.