الالتهابات المزمنة.. تعرّفوا الى أبرز العادات المسبّبة لها!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

تعد الالتهابات وظيفة ضرورية لجسم الانسان. غير أن الالتهاب المزمن يمكن ان يشكل خطرا كبيرا على الصحة.

“الالتهاب هو استجابة الجسم لمشكلة معينة”. يقول “ادوين ماكدونالد”. مضيفا انه ردة فعل طبيعية ومهمة تبلغ الجهاز المناعي ان هناك امرا خاطئا يحصل في الجسم.

وبعطي ماكدونالد أمثلة على ذلك، قائلا: ” عندما تعاني من انفلونزا، فهذا التهاب. عندما تأكل شيئا سيئا ويسبب لك اسهالا، هذا التهاب أيضا”، لافتا الى ان الالتهاب في هذه الحالات ضروري وأساسي.

غير ان الالتهاب المزمن هو امر آخر. وقد يؤذي الخلايا والأعضاء. ومع الوقت، قد يسبب امراضا مثل السكري، وامراض القلب. فما الذي يضاعف مستوى الالتهابات في الجسم؟

الكحول

ان استهلاك كميات كبيرة من الكحول يضاعف خطر الاصابة بالالتهابات. يقول الدكتور “ويل كول”. كما ان استهلاك الكحول بوتيرة منتظمة قد يؤدي الى التهابات مزمنة ومشاكل في الأمعاء.

التوتر

هناك كم هائل من الادلة التي تظهر ارتباطا بين التوتر والالتهابات. وفي هذا الاطار، يقول البروفيسور “شيلدون كوهين” ان الخلايا، تحت وطأة التوتر، تكون غير قابلة للاستجابة لتنظيم الهورمونات، وبالنتيجة تفرز مستويات من الالتهاب التي تسبب الامراض، مؤكدا ان الالتهابات تلعب دورا اساسيا في العديد من الامراض.

قلة النشاط

إنّ عدم القيام بالتمارين الرياضية مرتبط ارتباطا وثيقا بالالتهاب المزمن، وفق الأطباء. اذ انه عندما لا تتناول مأكولات صحية، ولا تمارس الرياضة، ان الجسم يستجيب من خلال تحفيز الالتهابات.

تدخين السجائر الالكترونية

ليست السجائر العادية وحدها مسؤولة عن الالتهابات، حيث ان السجائر الالكترونية ترتبط أيضا بالالتهابات المزمنة، وفق دراسة نشرت في iscience.

نظام غذائي غير صحي

يقول البروفيسور ماكدونالد، ان النظام الغذائي الاميركي هو مسبب للالتهابات اذ انه غني بالأغذية المصنعة واللحوم الحمراء، وفقير بالفواكه والخضار، لافتا الى ان الاطعمة المصنعة تزيد احتمال الاصابة بالالتهابات، فهي قادرة ان تغير البكتيريا الموجودة في الأمعاء مما قد يؤدي الى التهابات مزمنة.

كذلك، قد تأتي الالتهابات من الأطعمة المقلية المخزنة بالزيوت التي تحتوي على أحماض اوميغا ٦ الدهنية، بالاضافة الى السكر والسودا، بسبب تأثيرها على الأنسولين.