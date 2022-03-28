ما سر مرض زوجة ويل سميث الذي سبب تساقط شعرها 

بيروت - نادين محمد - كما تحدثت عن المشكلة في العام نفسه اثناء استضافتها ضمن حلقة من برنامج Red Table Ta حيث لفتت الى الامر كان مرعباً في البدء وانها شعرت بالكثير من القلق.



اعراض الثعلبة



مرض زوجة ويل سميث او الثعلبة طفح جلدي ينتج عن الاصابة بعدوى فطرية. وهو ما يؤدي الى ظهور البقع ويسبب الحكة وتساقط الشعر وحدوث فراغات في الرأس. وتتسم هذه المشكلة بعدد من الاعراض التي يمكن ملاحظة معظمها بوضوح.

- بقع دائرية الشكل مع قشور ملتهبة.

- ازدياد حجم البقع مع ظهور نقاط سوداء صغيرة وتقصف الشعر بكثرة ثم تساقطه.

- الشعور بالالم في بعض مناتطق فروة الرأس.



اسباب الثعلبة



اذاً تنتج الثعلبة عن عدوى فطرية. وفي هذه الحالة تهاجم الفطريات الطبقة الخارجية للجلد على فروة الراس اسفل الشعر. ويسبب هذا اولاً الضعف والتقصف قبل التساقط السريع. ومن الممكن التقاط العدوى بطرق مختلفة.

- من شخص الى آخر اي من خلال الاتصال المباشر بجلد شخص يعاني من هذه المشكلة او استعمال ادوات التسريح الخاصة به.

- يمكن الاصابة بالعدوى ايضاً من خلال لمس حيوان يعاني منها وخصوصاً الحيوانات المنزلية.

- من الممكن ان تنتقل الفطريات ايضاً عن طريق لمس الاشياء او الاسطح التي لمسها شخص مصاب. لذا ينصح دائماً بعدم تشارك المناشف والاغطية وادوات تسريح الشعر مع الآخرين.



مخاطر الثعلبة



في حال المعاناة من مرض زوجة ويل سميث او الثعلبة يحدث التهاب شديد في فروة الرأس. ويظهر هذا على شكل نتوءات او اورام بارزة. وتفرز هذه الاورام صديداً يتحول الى قشور صفراء سميكة. ولهذا يتساقط الشعر بكثرة وبسرعة.

الوقاية من الثعلبة

ليس من السهل الوقاية من خطر المعاناة من مرض الثعلبة. لكن من الممكن القيام ببعض الاجراءات.

- معرفة كل المعلومات المرتبطة بهذه المشكلة عن طريق حملات التوعية او القراءة. فهذا يساعد على فهمها وبالتالي على تجنبها.

- غسل الشعر بالشامبو المناسب بانتظام. ومن المفيد استخدام بعض منتجات العناية التي تحتوي على زيت جوز الهند والكريمات الغنية بالسيلينيوم.

- من الضروري الحفاظ على نظافة فروة الرأس وعلى جفافها وخصوصاً في ايام الحر. والافضل عدم ملامسة الشعر بواسطة اليدين وعدم وضع الغطاء على رأس رطب.

- ينصح ايضاً بعدم ملامسة الحيوانات التي يمكن ان تنقل العدوى.

- ومن اجل الحد من خطر الاصابة بمرض زوجة ويل سميث او الثعلبة، يجب عدم تشارك الاغراض الشخصية مثل امشاط الشعر والفراشي والفولارات والمناشف وغيرها.

