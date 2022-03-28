لضغط دم أفضل.. تناولوا هذه الأطعمة الغنية بالنشويات!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 10:16 صباحاً - يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، واضعا اياهم تحت خطر الاصابة بالسكتة القلبية.

وعندما يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم، فإن اول نصيحة يقدمها الطبيب هي الحد من تناول السوديوم في الطعام.

ويسمح احد انواع الأنظمة الغذائية لتخفيض ضغط الدم والمعروف ب DASH بتناول أطعمة مثل الحبوب الكاملة، والخضار،والفواكه، والحليب الخالي من الدسم، والمكسرات والدهون الصحية.

واستهلاك السوديوم يجب ان يخفَّض الى ٢.٣٠٠ ملغم في اليوم، أما استهلاك الاطعمة الغنية بمعادن مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم والبوتاسيوم فهو ضروري في هذه الحالات.

واذا كنت من محبّي الكربوهيدرات وتعاني من ارتفاع ضغط الدم، فالخبر الجيد ان نظام dash يتضمن أطعمة عديدة غنية بالنشويات.

وفيما تعتبر أكثر انواع الفواكه والحبوب الكاملة اضافة مثالية صديقة للضغط، هناك خيارات خاصة تقدم منافع فريدة ويمكنك ادخالها في نظامك الغذائي اذا كنت تريد ضغطا أفضل.

الموز

يعتبر الموز أحد أفضل الاطعمة الغنية بالنشويات لتأمين ضغط دم صحي. وبينما تنصح جمعية القلب الاميركية البالغين الذين يزيد ضغطهم عن ١٢٠/٨٠ ان يرفعوا استهلاكهم للبوتاسيوم، فان ادخال الموز الى نظامك الغذائي يعتبر خيارا ذكيا.

الفاصوليا

تقدم الفاصوليا نشويات طبيعية الى جانب بعض البروتينات وحفنة من الفيتامينات والمعادن، وأهمها المغنيسيوم الأساسي في عملية خفض ضغط الدم.

ووفقا لتحليلات طبية، ان الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الفاصوليا والعدس، اختبروا انخفاضا في ضغط الدم.

التمر

يعد التمر حلا مثاليا للأشخاص الذين يريدون اشباع احتياجاتهم للحلويات، من دون اي زيادة في معدلات السكر، بفضل مذاقه الحلو الطبيعي.

كذلك تساهم هذه الفاكهة في دعم ضغط دم صحي.

وبين الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم الذي يؤمنه هذا المصدر من النشويات،يعدّ التمر اضافة طبيعية لنظام غذاىي صديق للقلب.

الشوفان

ان الحبوب الكاملة، مثل الشوفان، هي من الخيارات المهمة لدعم ضغط دم معتدل. اذ انها تتضمن منافع صحية أكثر، كالألياف والفيتامينات والمعادن مقارنة بأنواع الحبوب الأخرى.

وتناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف يمكنه ان يخفف خطر الضغط المرتفع. والشوفان يحتوي على نوع من الألياف يسمى “بيتا-غلوكانس”، الذي يرتبط بخفض مستويات ضغط الدم.

عصير البرتقال

انّ شرب كوب من عصير البرتقال الطبيعي لا تقتصر منافعه على تعزيز الجهاز المناعي وحسب. اذ ان هذا العصير هو مصدر طبيعي للبوتاسيوم، أحد اهم المعادن التي ينص عليها dash للحفاظ على ضغط دم معتدل.

كما ان الحمضيات، مثل البرتقال، تحتوي على مضاد للأكسدة يسمّى، هيسبيريدين. وتلعب هذه المادة دورًا في تعزيز صحة القلب بطرائق مختلفة.