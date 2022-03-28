احصلي على الوزن المثالي مع رجيم التمر واللبن

بيروت - نادين محمد - عندما يتعلَّق الأمر بالجمال والرشاقة، فلا بُدّ من إعطاء الأهمّية للمُكوّنات الطبيعيّة المتوفّرة وغير المُكلِفة، والتي لا ينبغي الإستهانة بها؛ ويُعدّ التمر هبة من الطّبيعة وكنز لا يعرف قيمته الكثير، وعنصراً مهماً وأساسياً في أسس الحمية والرشاقة وذلك لإحتوائه على الألياف التي تمدّ الجسم بكميّة من السكّريات المفيدة والتي تغني عن تناول الحلوى.

"الجميلة" تُطلعك على رجيم التمر واللبن لتتمتعي بجسم رشيق دون بذل الكثير من الجهود.

رجيم التمر واللبن.. نتيجة مؤكّدة من الأسبوع الأوّل

صحيح أنّ التمر من الفاكهة الممنوعة خلال الحميات، إلّا أنّها هذه المرّة هي عنصر رئيسيّ في الحمية، فالتمر مصدر للطاقة، يكبح الشهيّة وعند مزجه مع الحليب يكتمل دوره. تتطلّب هذه الحمية تناول 3 وجبات رئيسيّة، لها جدول محدّد من مجموعة من الخيارات على أن تنتقي منها ما يناسبكِ كلّ يوم، أما وجبة السناك أو الوجبة الخفيفة، هي خيار ثابت من التمر مع الحليب أو الزبادي.

الإفطار:

كورن الفلاكس مع حليب منزوع الدسم، يليه كوب من عصير البرتقال الطازج دون إضافة سكّر.

أو صحن من الفاكهة المشكّلة وملعقتان من الشوفان مع كوب من الحليب المنزوع الدسم.

أو بيضتان مسلوقتان مع شريحة واحدة من الخبز البنيّ وكوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء:

ثلاث ملاعق من الأرزّ مع صدر دجاج مشويّ أو مسلوق وحصّة من الخضار النيء الطازج دون إضافة ملح أو زيت. أوثلاث ملاعق من المعكرونة مع الدجاج المشويّ أو المسلوق وصحن من السلطة. أو علبة من التونا الخالية من الزيت مع شريحة من الخبز البنّي وطبق من السلطة بزيت الزيتون.

العشاء:

شريحة من أي نوع بروتين (لحم، دجاج، سمك) مشويّ أو مسلوق، مع صحن السلطة دون تناول أي حصص من الـ Carbohydrate.

يُسمح بتناول بين الوجبات 13 حبّة من التمر مع كوبين من الحليب على مدار اليوم. مع ضرورة الامتناع عن السكّر وعدم تناول الطعام بعد الثامنة مساءً.

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