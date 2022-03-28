بيروت - نادين محمد - النقرس هو نوع شائع من التهاب المفاصل يسبب ألماً شديداً وتورماً واحمراراً وتيبساً في المفصل. عادة ما يصيب المفصل الموجود في قاعدة إصبع القدم الكبير، يمكن أن يصيب أي شخص. لكنه الشكل الأكثر شيوعاً لالتهاب المفاصل عند الرجال. ومع ذلك، تصبح النساء أكثر عرضة له بعد انقطاع الطمث.

على الرغم من عدم وجود علاج دائم للنقرس فإذا كنت تبحثين عن كيفية علاج النقرس بالأعشاب، إليك كيفية علاج النقرس بالأعشاب.

علاج النقرس بالأعشاب .. بـ الزنجبيل

الزنجبيل هو عشب طبي يستخدم على نطاق واسع لعلاج الأمراض المختلفة بشكل طبيعي. وهو مضاد للتشنج وكذلك عامل مضاد للغثيان. علاوة على ذلك، فإنه يحتوي على خصائص ممتازة مضادة للفطريات ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التورم، وتوفير الراحة للأشخاص الذين يعانون من النقرس.

علاج النقرس بالأعشاب .. الحلبة

تشتهر الحلبة والكركم بفوائدهما الصحية وخصائصهما العلاجية. يمكن أن يعزز هذا المزيج جهاز المناعة في جسمك من خلال مساعدة الجسم على استعادة قوته مما يجعله أحد أفضل العلاجات المنزلية لألم النقرس.

أضيفي ملعقتين صغيرتين من مسحوق الحلبة وملعقتين صغيرتين من مسحوق الكركم العضوي إلى لتر واحد من مسحوق الزنجبيل.

امزجي المكونات الثلاثة في كوب من الماء الدافئ. يتم تناول الخليط مرتين يومياً لمدة شهر للحصول على نتيجة أفضل.

علاج النقرس بالأعشاب ..الكركم والعسل للنقرس

الكركمين المركب الموجود في الكركم له خصائص علاجية ممتازة، ويساعد في الحصول على راحة من الألم الناجم عن نوبات النقرس الشديدة.

يساعد في تقليل تصلب المفاصل وآلام الحروق. علاوة على ذلك، يساعد الكركم في القضاء على الجراثيم الضارة في الجسم؛ كونه مضاداً حيوياً ممتازاً.

كما أنه يقوي جهاز المناعة، ويساعد الجسم على استعادة قوته من خلال محاربة الالتهاب والألم.

امزجي 2 إلى 3 ملاعق صغيرة من الكركم العضوي و3 ملاعق كبيرة من العسل العضوي النقي ووضع الوصفة على المفاصل المؤلمة. بدلاً من ذلك، يمكن تناول هذا المعجون عن طريق الفم.

علاج النقرس بزيت الخردل والكافور

يعتبر زيت الخردل والكافور من أكثر العلاجات المنزلية فعالية وسهولة؛ حيث يعمل على التخلص من التورم ويساعد على تقليله. ويساعد زيت الكافور والخردل في تقليل الألم الناجم عن النقرس، كما أن له تأثيراً مهدئاً عند استخدامه على الأجزاء المصابة إذا تم استخدامه لفترة طويلة.

اخلطي 100 مل من زيت الخردل البكر مع 10 غ من الكافور. سخني زيت الخردل حتى يذوب الكافور. دعي الزيت يبرد قليلاً وتدليك الأجزاء المصابة وهو دافئ. كرري العملية كلما لزم الأمر.

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