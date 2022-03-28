شكرا لقرائتكم خبر عن علامات ولادة طفل من متلازمة داون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعتقد أن كل شخص مصاب بمتلازمة داون يبدو بشكل معين ويتمتع بقدرات معينة، ولكنها ليست حقيقة بينما تؤثر متلازمة داون على الأشخاص جسديًا وعقليًا، إلا أنها تختلف تمامًا من شخص لآخر.

وحسب ما ذكره موقع webmd بالنسبة لبعض الناس ، تكون الآثار خفيفة فبعضهم قد يشغلون وظائف ولديهم علاقات رومانسية ويعيشون في الغالب بمفردهم و قد يعاني البعض الآخر من مجموعة من المشكلات الصحية ويحتاجون إلى المساعدة في الاعتناء بأنفسهم.

وهناك علامات تدل على الاصابة بمتلازمة داونالأعراض الجسدية

يختلف الأمر ، لكن الأشخاص المصابين بمتلازمة داون غالبًا ما يتشاركون في سمات جسدية معينة.

بالنسبة لميزات الوجه ، قد يكون لديهم:

-عيون صغيرة

-آذان صغيرة ، والتي قد تنثني قليلاً في الأعلى

-بقع بيضاء صغيرة في الجزء الملون من عيونهم.

-لسان يخرج من الفم.

-قد يكون لديهم أيادي وأقدام صغيرة .

-أصابع قصيرة.

-توتر عضلي منخفض.

-قصر القامة ، سواء للأطفال أو الكبار.

-رقبة قصيرة.

-رأس صغير.

عند الولادة ، غالبًا ما يكون الأطفال المصابون بمتلازمة داون بنفس حجم الأطفال الآخرين ، لكنهم يميلون إلى النمو بشكل أبطأ. نظرًا لأن عضلاتهم غالبًا ما تكون أقل توتراً ، فقد تبدو مرنة ولديهم مشكلة في رفع رؤوسهم ، لكن هذا عادة ما يتحسن بمرور الوقت، و يمكن أن يعني ضعف العضلات أيضًا أن الأطفال يواجهون صعوبة في المص والتغذية ، مما قد يؤثر على وزنهم .

الأعراض العقلية

تؤثر متلازمة داون أيضًا على قدرة الشخص على التفكير والعقل والفهم والتواصل الاجتماعي، و تتراوح التأثيرات من خفيفة إلى معتدلة، و غالبًا ما يستغرق الأطفال المصابون بمتلازمة داون وقتًا أطول للوصول إلى أهداف مهمة مثل الزحف والمشي والحديث، مع تقدمهم في السن ، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قبل ارتداء ملابسهم واستخدام المرحاض بمفردهم. وفي المدرسة ، قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية في أشياء مثل تعلم القراءة والكتابة واتباع التوجيهات.