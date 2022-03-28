إليكم طرق طبيعية تساعد في ضبط نسبة السكر في الدم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 07:09 صباحاً - منذ 38 دقيقة

يعتبر داء السكري من الأمراض المنتشرة في كل بقاع الأرض، فهو ليس مرضاً نادراً أو مرضاً صعب التواجد، إنما هو موجود إما بالوراثة أو بعوامل خارجية أخرى، سببها اختلال توازن هرمون الأنسولين لعدم قدرة جهاز البنكرياس إيصال السكر للخلايا.

ومرض السكري نوعان: إما سكري لعدم قدرة الجسم على إفراز هرمون الأنسولين، والنوع الثاني أن الجسم ذاته لا يصنع الأنسولين، والأخير منتشر كثيراً، وبهذا يبقي السكر متواجدا في الدم، لعدم وجود القدر الكافي من الأنسولين.

في هذا المجال، اليكم الطرق الطبيعية التي تساعد في ضبط نسبة السكر في الدم، التي يوصي بها اخصائيو التغذية.

بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة تساعد في ضبط نسبة السكر والشعور بالتحسن بشكل عام.

ممارسة الحركة التي تؤدي الى التعرق او المشي بعد وجبات الاكل تساعد على انخفاض مستوى السكر في الدم.

استبدال الطحين الابيض المكرر بالطحين الكامل او برقائق الشوفان، التي تحتوي على الالياف رغم انها كربوهيدرات فإن لها تأثيرات مختلفة في التحكم في نسبة السكر في الدم عن الكربوهيدرات المكررة.

شرب المزيد من الماء يقلل من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني.