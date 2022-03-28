بيروت - نادين محمد - كيف ابدأ الصيام المتقطع، هو ما يريد معرفته الكثير من الاشخاص الذين يطمحون الى خسارة الوزن الزائد من دون الحاجة الى اتباع رجيم قاس. ويقوم هذا النظام على الامتناع عن الاكل في بعض اوقات اليوم الواحد. وهو ما يمكّن الجسم من حرق مخزونه من الطاقة. لكن قبل اخذ القرار ببدء تطبيق هذه الحمية، من الضروري التعرف على فوائدها وعلى نصائح تساعد على اتباعها بطريقة صحيحة وناجحة.

فوائد الصوم المتقطع



من المهم معرفة الاجابة على السؤال كيف ابدأ الصيام المتقطع، لكن الافضل اولاً التعرف على فوائد هذا النظام الغذائي.

- يحد من استهلاك المأكولات التي تحتوي على الكثير من السكر المصنع.

- يحث على عدم تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. فهذا يعتبر من ابرز الاسباب التي تؤدي الى زيادة الوزن.

- تشير بعض الدراسات الى ان تطبيق هذا الرجيم لا يساعد على انقاص الوزن فقط، بل انه يساهم ايضاً في تحسين الذاكرة والقدرة على التركيز واداء المهمات الذهنية. كما انه مفيد جداً لصحة القلب والاوعية الدموية. وينصح باتباعه الاشخاص الذين يعانون من مرض السكري وخصوصاً النوع الثاني.

- لكن يجب الانتباه الى ان برنامج الصوم المتقطع لا يعتبر مفيداً للأشخاص الذين يعانون من النوع الاول من السكري وللحوامل والمرضعات ولكبار السن الذين يواجهون الاضطرابات الغذائية او يحتاجون الى تناول ادوية.



والافضل دائماً عدم اتباع اي برنامج غذائي لخسارة الوزن من دون استشارة الطبيب الاختصاصي.

نصائح لتطبيق رجيم الصوم المتقطع



- من المهم اولاً تحديد الهدف الذي يراد تحقيقه من خلال تطبيق نظام الصوم المتقطع. ومنها مثلاً اتباع نظام غذائي صحي او تنظيم مستوى السكر في الدم او خسارة الوزن او التخلص من بعض العادات السيئة مثل تناول الحلويات في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

- يجب في هذه الحالة اختيار جدول يومي يمكن تطبيقه بسهولة ويشمل الطعام والنوم والراحة والرياضة.



- يوصي الخبراء بأن يتم بدء الصوم المتقطع بطريقة تدريجية. من الممكن في المرحلة الاولى ان يستمر التوقف عن الاكل من 8 الى 12 ساعة خلال الليل على ان تتم زيادة المدة بعد ذلك.

- لتحقيق الكثير من الفائدة يجب ان يشمل برنامج الحمية يوماً واحداً في الاسبوع يتم فيه قطع الصيام. لكن يجب الانتباه جيداً الى عدم المبالغة في تناول الطعام.

- كيف ابدأ الصيام المتقطع سؤال مهم جداً. ومن الاجابات عليه الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب الماء والعصائر والخلاصات التي لا تحتوي على السكر المضاف.

- التخطيط للوجبات باهتمام، ويعني هذا الحرص على ان تحتوي على مكونات غذائية صحية وان تكون متوازنة. ومن المهم ان تكون منتظمة والا تخلو من البروتينات والدهون الصحية. فتناولها يساعد على الشعور بالامتلاء ويحد من الرغبة في استهلاك السكريات والكربوهيدرات الصناعية.



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