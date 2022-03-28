شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى بشرتك من حب الشباب.. الاهتمام بنظافة الوجه وترطيبه أبرز الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب من المشاكل المزعجة التي يعانى منها الكثيرون وتؤثر على بشرتهم وحالتهم النفسية وخصوصا السيدات، لذلك هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من ظهور حب الشباب والاهتمام بنضارة وجمال البشرة وحسب ما ذكره موقع webmd فهى:

1:حافظ على وجهك نظيفا، سواء كنت تعانين من حب الشباب أم لا ، فمن المهم غسل وجهك مرتين يوميًا لإزالة الشوائب وخلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة عن سطح بشرتك، الغسل أكثر من مرتين يوميًا ليس بالضرورة أفضل ؛ قد تضر أكثر مما تنفع استخدم الماء الدافئ وليس الساخن ومنظف الوجه اللطيف، يمكن أن يؤدي استخدام صابون خشن (مثل صابون مزيل العرق للجسم) إلى إلحاق الضرر بالجلد الملتهب بالفعل ويسبب مزيدًا من التهيج.

2:تجنب فرك بشرتك بقسوة بقطعة قماش أو قفاز تقشير أو لوفة (إسفنجة خشنة الملمس). اغسلها برفق بقطعة قماش ناعمة جدًا أو بيديك، اغسلى وجهك جيدًا ثم جففي وجهك بمنشفة نظيفة.

3: ترطيب، تحتوي العديد من منتجات حب الشباب على مكونات تجفف الجلد ، لذلك استخدم دائمًا مرطبًا يقلل من الجفاف وتقشر الجلد.

4: استخدمي المكياج باعتدال تجنبي وضع كريم الأساس أو البودرة أو أحمر الخدود، إذا كنت تضعين المكياج ، اغسليه في نهاية اليوم إذا أمكن ، اختاري مستحضرات التجميل الخالية من الزيوت بدون صبغات ومواد كيماوية مضافة.

5: انتبهي لما تضعيه على شعرك، تجنبي استخدام العطور والزيوت والدهن أو الجل على شعرك، إذا لامست وجهك ، يمكن أن تسد مسام بشرتك وتهيج بشرتك، استخدم شامبو وبلسم لطيف، يمكن أن يضيف الشعر الدهني إلى زيت وجهك ، لذلك اغسلي شعرك كثيرًا.

6: ابعد يديك عن وجهك، تجنب لمس وجهك أو وضع خديك أو ذقنك على يديك لا يمكنك نشر البكتيريا فحسب ، بل يمكنك أيضًا تهيج بشرة الوجه الملتهبة بالفعل، لا تقم أبدًا بفقع البثور بأصابعك ، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى والتندب.

7: ابق بعيدا عن الشمس ،يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية أن تزيد من الالتهاب والاحمرار ، ويمكن أن تسبب فرط تصبغ ما بعد الالتهاب (تغير اللون الداكن)، قد تجعل بعض أدوية حب الشباب بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس، قلل من الوقت الذي تقضيه في الشمس ، خاصة بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً ، وارتدِ ملابس واقية ، مثل قميص طويل الأكمام ، وسراويل ، وقبعة عريضة الحواف. سواء كنت تعاني من البثور أم لا ، ضع دائمًا واقٍ من الشمس واسع الطيف مع 6٪ من أكسيد الزنك أو أعلى وعامل حماية 30 أو أعلى قبل 20 دقيقة على الأقل من التعرض للشمس.