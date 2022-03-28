أضف 5 أطعمة غنية بالدهون الصحية إلى نظامك الغذائى

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القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثيرون أن الدهون ضارة بالصحة، لكن هناك نوع من الدهون الصحية يمكن أن تحسن صحتك، وإضافة الدهون الصحية إلى وجباتك يضفى نكهة، ويبطئ من هضم الكربوهيدرات ويخلق إحساسًا بالشبع، ومفيدة أيضاً لبشرتك وشعرك ، وكذلك للدماغ والجهاز المناعي، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الدهون الصحية التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي، بحسب موقع "Health".

5 أطعمة غنية بالدهون الصحية1. الشيكولاتة الداكنة

تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم الأفراد الذين يتناولون الشيكولاتة الداكنة خمس مرات في الأسبوع هم أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة النصف، مقارنة بمن لا يتناولون الشيكولاتة الداكنة.

كما أن الشيكولاتة الداكنة تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس ، ويمكن أن تحسن وظائف المخ.

2. السمك

تحتوي الأسماك الدهنية على نسبة عالية من دهون أوميجا 3 ، وهذا هو السبب في أنها تعمل بشكل جيد لصحة الدماغ والقلب، كما أنه غني بفيتامينات D و B2 وفي نفس الوقت يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم والفوسفور.

كما أنها مليئة بالمعادن مثل الحديد والزنك واليود والمغنيسيوم.

يُنصح بتناول وجبتين من السمك كل أسبوع، سمك السلمون والماكريل والسردين والرنجة والتونة الطازجة كلها أنواع من الأسماك الدهنية.

3. الأفوكادو

الأفوكادو مصدر ممتاز لحمض الأوليك، وهي دهون أحادية مفيدة غير مشبعة تساعد على إشباع آلام الجوع وهي تشمل الألياف والبروتين بالإضافة إلى حمض الأوليك.

يمكن تتبيلها بقليل من الفلفل والملح أو يمكن تقطيعها إلى قطع صغيرة، ويُمزج الأفوكادو مع الملح والفلفل والزيت ويمكن تناول الأفوكادو أيضًا مع البيض.

4. زيت جوز الهند وجوز الهند

زيت جوز الهند وجوز الهند كلاهما يحتويان على نسبة عالية من الدهون المشبعة تمثل الدهون المشبعة حوالي 90% من الأحماض الدهنية الموجودة في جوز الهند. أولئك الذين يستهلكون الكثير من جوز الهند في حالة جيدة وليس لديهم الكثير من مشاكل القلب.

5. بذور الشيا

بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية، يمكنها تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وخفض الدهون الثلاثية في الدم.

يمكن لبذور الشيا أن يخفض ضغط الدم لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتشمل هذه البذور الصحية أيضًا الكالسيوم والحديد والبروتين والألياف ومضادات الأكسدة.

ويمكن إضافة بذور الشيا إلى العصائر لجعلها أكثر تغذية، أو يمكن إضافتها إلى السلطات لمنحها دفعة غذائية.