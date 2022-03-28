شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يسبب الشعور بالالتهاب فى الجسم وكيف يؤثر على حياتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول الخبراء ذلك إشعال مفيد للجسم - وهو استجابة مناعية طبيعية تساعد في محاربة خطر العدوى أو فقدان الدم المفرط أثناء الإصابة. ومع ذلك ، لا ندرك سوى القليل عندما يصبح الإفراط في تناوله ضارًا بالصحة العامة ، بل ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يعمل جهاز المناعة على مكافحة الأمراض وبدء عملية الشفاء ؛ ومع ذلك ، يحتاج المرء إلى معرفة المدة التي يجب أن يستمر فيها، إذا استمر الالتهاب لفترة أطول فى الجسم، فقد يساهم في خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري وحتى اضطرابات التمثيل الغذائي، لكن هل ندرك متى يحدث الالتهاب؟ هنا ، سنساعدك على فهم شعور الالتهاب من خلال الأعراض.

ما الذي يسبب الالتهاب؟

عندما يكتشف الجسم جسم غريب - من مسببات الحساسية إلى البكتيريا - فإنه يوجه خلايا الدم البيضاء لإنشاء دفاع من خلال البروتينات والأجسام المضادة، ونتيجة لذلك ، تلتهب الأنسجة عندما تتشكل خلايا جديدة عندما يتم إصلاح الخلايا المصابة، تشمل بعض الأعراض الدفء والتورم والاحمرار.

ما هو شعور الالتهاب؟

إذا كنت تعاني من التهاب بالجسم ، فإن بعض الأعراض الرئيسية وفقا لموقع " healthsite تشمل:

الشعور بالامتلاء

الانتفاخ

التورم

الوجع

ألم عضلي

حمى

الصداع

قشعريرة

فقدان الشهية

كيف يؤثر الالتهاب على حياتك؟

على الرغم من كون الالتهاب جزءًا طبيعيًا من جهاز المناعة في الجسم ، إلا أنه يصبح مشكلة عندما يصبح مزمنًا، في هذه الحالة يكون الجسم تحت ضغط مستمر ولا يحصل على الوقت للتعافي من الضرر الذي يعاني منه مما يؤدي إلى مرض مزمن وخلل في جهاز المناعة.

الالتهاب المزمن قد يؤدي حتى إلى مشاكل في الألم والتنقل، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الأعضاء وقد تلعب دورًا في اضطرابات المناعة الذاتية للحالات التي تهدد الحياة مثل السرطان أو السكتة الدماغية.

كيفية منع الالتهاب؟

الالتهاب لحاد، الذى يحدث بسبب إصابة وتختفي في غضون أسبوع أو أسبوعين ، لا ينبغي منعها لأنها جزء طبيعي من عملية الشفاء لجسم الإنسان، ولكن يجب منع الالتهاب المزمن ، الذي يمكن أن يكون ضارًا بشكل لا رجعة فيه ، عن طريق تجنب المحفزات أو الحد من التعرض لها.

تتضمن بعض أبسط وأفضل الطرق لتجنب المخاطر ما يلي:

أكل الأغذية العضوية

التدرب على اليقظة للابتعاد عن التوتر

تجنب الأطعمة التي تعاني من الحساسية أو عدم تحملها

يمكن أن تكون بعض مصادر الالتهاب جزءًا من خيارات أسلوب حياتك أو الكيمياء الحيوية. من المهم معرفة مسببات الالتهاب وبالتالي العمل على إدارتها بشكل أفضل.