شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات أساسية تدل على إصابتك بالالتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوي واحد من ابرز المشاكل الصحية التي تسبب مضاعفات كثيرة إذا لم يتم علاجه فورا، وهو عبارة عن عدوى تؤدي إلى التهاب الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، و قد تمتلئ الأكياس الهوائية بالسوائل أو الصديد ، مما يسبب السعال مع البلغم أو القيح والحمى والقشعريرة وصعوبة التنفس.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن أن تتراوح خطورة الالتهاب الرئوي من معتدلة إلى مهددة للحياة. وهي أكثر خطورة بالنسبة للرضع والأطفال الصغار ، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.

وهناك بعض العلامات التي تدل على الإصابة بالألتهاب الرئوي وهى:

تختلف علامات وأعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى شديدة، اعتمادًا على عوامل مثل نوع الجرثومة المسببة للعدوى ، وعمرك وصحتك العامة. غالبًا ما تتشابه العلامات والأعراض الخفيفة مع أعراض البرد أو الأنفلونزا ، لكنها تستمر لفترة أطول.

وهناك 5 أعراض أساسية تدل على الإصابة بالالتهاب الرئوي وهى:

-ألم في الصدر عند التنفس أو السعال.

-السعال الذي قد ينتج عنه البلغم.

-حمى وتعرق ورجفة قشعريرة.

-الغثيان والقيء أو الإسهال.

-ضيق في التنفس.

قد لا يظهر على حديثي الولادة والرضع أي علامة على الإصابة أو قد يتقيأون، ويعانون من الحمى والسعال، ويظهرون مضطربين أو متعبين وبلا طاقة ، أو يعانون من صعوبة في التنفس والأكل.

يمكن أن تسبب العديد من الجراثيم الالتهاب الرئوي، ولكن الأكثر شيوعًا هي البكتيريا والفيروسات في الهواء الذي نتنفسه ، وعادة ما يمنع جسمك هذه الجراثيم من إصابة رئتيك. لكن في بعض الأحيان يمكن لهذه الجراثيم التغلب على جهاز المناعة لديك ، حتى لو كانت صحتك جيدة بشكل عام، يصنف الالتهاب الرئوي حسب أنواع الجراثيم المسببة له ومكان الإصابة.

تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

- أنت أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي إذا كنت في وحدة العناية المركزة بالمستشفى ، خاصة إذا كنت تستخدم جهازًا يساعدك على التنفس (جهاز التنفس الصناعي).

- تزداد احتمالية إصابتك بالالتهاب الرئوي إذا كنت مصابًا بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD ) أو مرض القلب.

-التدخين، يدمر التدخين دفاعات الجسم الطبيعية ضد البكتيريا والفيروسات التي تسبب الالتهاب الرئوي.

-ضعف جهاز المناعة، الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، أو الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء ، أو الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو المنشطات طويلة الأمد معرضون للخطر.