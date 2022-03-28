شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد مذهلة لماء الشعير.. اشرب هذا الإكسير لصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ماء الشعير علاجًا قديمًا أو إكسيرًا لصحة جيدة ، فهو مشروب لا يصدق أدخله أسلافنا في نظامهم الغذائي اليومي منذ فجر الحضارة، و تحتل مياه الشعير مرتبة عالية في فئة المشروبات الصحية لأنها محملة بالعناصر الغذائية الأساسية، نظرًا لأن الشعير مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والفيتامينات والمعادن الأساسية (الكالسيوم والحديد والمنجنيز والمغنيسيوم والزنك والنحاس) ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي يُعتقد أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وماء الشعير يستخلص أيضًا هذه الفوائد لجعل نفسه معززًا للصحة، وفقًا للطب البديل، فإن الشعير مدر ممتاز للبول ، يعالج التهابات المسالك البولية ،يساعد الجسم أيضًا على الحفاظ على برودة الجسم خلال فصل الصيف ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

يساعد في إزالة السموم:

يساعد الاستخدام المنتظم لمياه الشعير على طرد السموم من الجسم والأمعاء عبر المسالك البولية، يتم تشغيل هذه العملية بشكل أساسي من خلال مجموعة من السكريات تسمى بيتا جلوكان الموجودة في جدران خلايا الشعير، لذلك فهو يساعد في تطهير النظام الداخلي للجسم.

لعلاج التهابات المسالك البولية:

نظرًا لأن ماء الشعير يعمل كمدر للبول ، فإنه يعتبر علاجًا طبيعيًا لعدوى المسالك البولية، وغالبًا ما ينصح الأطفال أو البالغين بتناول بضعة أكواب من ماء الشعير يوميًا حتى تنحسر العدوى، ويقال أيضًا أنه علاج جيد لحصى الكلى أو الخراجات.

يساعد في تحسين مشاكل الهضم:

في الأيورفيدا ، يعتبر ماء الشعير مقويًا للجهاز الهضمي مما يساعد في تسهيل عملية الهضم ، خاصةً لمن يعانون من انخفاض "agni". غالبًا ما يوصى به لمن يعانون من الإمساك أو الإسهال ، كما أنه يساعد في استعادة توازن الكهارل أثناء العدوى، ماء الشعير مشروب معروف منذ العصور القديمة كعلاج شعبي أو وقائي للعديد من الأمراض ، مثل التهاب المعدة والأمعاء والإجهاد الحراري ، نظرًا لأنه مشروب خفيف ، فهو سهل على المعدة ، ولاحتوائه على المعادن الأساسية ، فهو يساعد في عمليات الجسم المختلفة.

يعزز فقدان الوزن:

نظرًا لأن الشعير مصدر ممتاز للألياف، فإن ماء الشعير يحتفظ أيضًا بهذه الخاصية إلى حد ما، لذلك يثبت أنه خيار رائع لأولئك الذين يسعون إلى إنقاص الوزن لأنه يميل إلى الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تقليل تناول الطعام، علاوة على ذلك ، نظرًا لأنه مفيد للهضم، فإنه يحفز أيضًا عملية التمثيل الغذائي للدهون، لكن هذا لا يعني بالتأكيد أنه يمكنك الانغماس في الأطعمة الدهنية وتوقع أن يكون لمياه الشعير سحرها.

يخفض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم:

كونه مصدرًا جيدًا للألياف وبيتا جلوكان، يعمل ماء الشعير أيضًا على مراقبة نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق منع امتصاص الكوليسترول الضاروالدهون الثلاثية من الطعام وسكر الدم (عن طريق تحسين مقاومة الأنسولين) علاوة على ذلك ، فإن له خصائص مضادة للالتهابات والتي لا تساعد فقط في تبريد الجسم ولكن في حماية القلب أيضًا.