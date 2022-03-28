شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رمضان.. اعرف إزاى تحافظ على مناعتك وصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول شهر رمضان قد يعانى البعض من ضعف المناعة بسبب الصيام وقلة شرب المياه والتغذية وعدم النوم بقدر كافى، فإن العديد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة قد تقوي دفاعات الجسم الطبيعية وتساعدك على محاربة مسببات الأمراض الضارة أو الكائنات الحية المسببة للأمراض.

وحسب ما ذكره موقع healthline فيما يلي بعض النصائح لتقوية مناعتك بشكل طبيعي.

1: احصل على قسط كافٍ من النوم

على الرغم ان شهر رمضان قد يؤثر على جودة النوم ولكن ينصح بمحاولة النوم بشكل كافى لأن ذلك يقوي مناعتك ويعزز صحتك، يجب أن يهدف البالغون إلى الحصول على 7 ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة ، بينما يحتاج المراهقون إلى 8-10 ساعات .

2. تناول المزيد من الأطعمة النباتية الكاملة

الأطعمة النباتية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تمنحك اليد العليا ضد مسببات الأمراض الضارة، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الأطعمة على تقليل الالتهاب عن طريق مكافحة المركبات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة ، والتي يمكن أن تسبب الالتهاب عندما تتراكم في الجسم بمستويات عالية .

3: تناول المزيد من الدهون الصحية

قد تعمل الدهون الصحية ، مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والسلمون ، على تعزيز استجابة الجسم المناعية لمسببات الأمراض عن طريق تقليل الالتهاب ، على الرغم من أن الالتهاب منخفض المستوى هو استجابة طبيعية للإجهاد أو الإصابة ، إلا أن الالتهاب المزمن يمكن أن يثبط جهاز المناعة لديك.

4:الحد من السكريات المضافة

تشير الأبحاث إلى أن السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة قد تساهم بشكل غير متناسب في زيادة الوزن والسمنة ، وقد تؤدي السمنة أيضًا إلى زيادة خطر إصابتك بالأمراض وتقلل المناعة.