شكرا لقرائتكم خبر عن الكزبرة مش مجرد خضرة ..7 فوائد مدهشة لصحتك يجب معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكزبرة ، هي عشب عطري و المكون الأكثر تنوعًا وكل جزء منه صالح للأكل، تستخدم أوراق الكزبرة للتزيين ولأغراض الطهي الأخرى ،تعتبر الكزبرة مصدر كبير للألياف الغذائية والمغنيسيوم والحديد، أطلق عليها اسم عشب عجيب ، الكزبرة عبارة عن حزمة من أحد عشر زيوتًا أساسية، ستة أنواع من الأحماض والكثير من المعادن والفيتامينات مع العديد من الخصائص المفيدة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ،بحسب ما نشره موقع "food.ndtv".

الفوائد الصحية للكزبرة: ضغط الدم:

يتحكم في ضغط الدم غالبًا ما يوصي الخبراء بسلطة الكزبرة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يتكون من أيونات الكالسيوم التي تتفاعل مع الكوليني (ناقل عصبي في الجهاز العصبي المركزي) لتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الجهاز الهضمى:

توفر أوراق الكزبرة الراحة من مشاكل الجهاز الهضمي والغثيان، يوجهون الجهاز الهضمي لإنتاج المزيد من الإنزيمات والعصائر الهضمية من أجل منع المعدة المضطربة. كما أنها مصدر جيد للألياف.

يحسن البصر:

تعتبر حدة البصر من الفوائد الصحية العديدة للكزبرة، تساعد المكونات الموجودة في الكزبرة (الفوسفور وفيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة) في الوقاية من اضطرابات الرؤية وتقليل الضغط الواقع على العين، واحدة من جودته السحرية أنه يساعد في عكس الآثار التنكسية للرؤية لدى المرضى المسنين بسبب وجود ب-كاروتين. كما أنه يساعد في الوقاية من الالتهابات مثل التهاب الملتحمة ويستخدم في صنع العديد من الأدوية المتعلقة بالعين.

صحة الفم:

هل تعلم أنه قبل ظهور معجون الأسنان كان الناس يمضغون بذور الكزبرة للتخلص من رائحة الفم الكريهة؟ الكزبرة هي أحد المكونات التي تستخدم في معاجين الأسنان المطهرة والزيوت الأساسية لأنها تحتوي على عنصر يسمى Citronelol ، والذي يعمل كمطهر ممتاز، تشمل الفوائد الأخرى التي توفرها المكونات الأخرى تأثيرات الشفاء ، والتي تمنع القرحة والجروح في الفم من التفاقم.

صحة العظام:

ينصح باستخدام الكزبرة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل هشاشة العظام ، يجب على الأشخاص الذين يرغبون في التركيز على صحة عظامهم تضمين الكزبرة في وجباتهم الغذائية اليومية لأنها تحتوي على الكالسيوم إلى جانب المعادن الأخرى (الموجودة على وجه التحديد في الجزء الأوسط من الأوراق) ، والتي تساعد في إعادة نمو العظام وقوة تحملها والوقاية من تدهور العظام.

مضادات الأكسدة:

الكزبرة لها خصائص مضادة للأكسدة، وجود مادة الكيرسيتين (مضادات الأكسدة) وفيتامين ج والحديد يقوي جهاز المناعة في الجسم، وفقًا لدراسة لبيولوجيا الأعصاب الجزيئية ، ساعدت الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكزبرة في استهداف مسارات الالتهاب والوقاية من الأمراض التنكسية العصبية. وبالتالي ، قد يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر والسرطان والجدري والسكري .