شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة: المبادرات الرئاسية شهادة نجاح لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير العليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، إن المبادرات الرئاسية أتصور إنها شهادة نجاح لمصر، حيث أن الدولة المصرية أخذت تحديا كبيرا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية التخلص من فيروس سى فى مصر بحلول 2030.



دكتور خالد عبد الغفار خلال اطلاق المبادرة

وقال، إن مضاعفات فيروس سى فى مصر يكلف الدولة مبالغ كبيرة، وبمبادرة رئاسية وبتعاون كل جهات الدولة كان حلم كبير جدا أن نعلن القضاء على فيروس سى، ولكن هناك مضاعفات ناتجة عن الفيروس، ومع التطور الكبير ومع ظهور شركات عالمية أصبحت هناك علاجات موجهة تقدم للمرضى مجانا .

وأوضح، ان المبادرة تتمثل فى تقديم الأدوية وتدريب الأطباء، لعلاج مرضى سرطان الكبد، مضيفا، إنه تم التواصل مع حوالى 500 مريض لمعرفة مدى اصابتهم بمبادىء تليف كبدى لعلاجه مبكرا ولمنع الاصابة بالاورام ، موضحا إن الكشف المبكر عن الأورام وعلاجها مبكرا يساعد فى الشفاء التام، موضحا إن العلاج سيقدم مجانا للمريض المصري.

وأكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال إطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، إن كل مريض يتم علاجه فى المراكز التابعة للجنة القومية لفيروسات الكبدية، موضحا إن هناك أسباب كثيرة للإصابة بسرطان الكبد، موضحا إن الكشف المبكر ضرورى لان اكتشافه مبكرا يحقق نسب شفاء عالية .

وقال خلال إطلاق مبادة الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد ، إنه بحلول 2030 سيتم الإعلان عن القضاء على فيروس سى فى مصر بعد إن كانت مصر من أكثر المعدلات العالمية إصابة، وذلك بفضل المبادرة الرئاسية لعلاج فيروس سى.

وقال، قريبا سيتم إعلان مصر خالي من فيروس سى، موضحا ان علاج فيروس بى ايضا متوافر وبالمجان فى جميع المراكز.