شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء الليمون كل يوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن بدء يومك بماء الليمون من الطقوس التي تأتي مع الكثير من الوعود لإنقاص الوزن إلى جعل بشرتك متوهجة كما لو كنت قد خرجت للتو من المنتجع الصحي ، ماء الليمون مشروب منعش ومريح للاستمتاع به، يرتبط شرب ماء الليمون بشكل ملحوظ بالنظام الغذائي القلوي ، الذي يفترض أن تناول الأطعمة القلوية يمكن أن يوازن مستويات الأس الهيدروجيني لدينا ويمنع مجموعة كاملة من الأمراض، على الرغم من أن عصير الليمون يحتوي على درجة حموضة منخفضة بشكل طبيعي ويعتبر حامضيًا قبل تناوله، إلا أنه في الواقع قلوي بعد الاستهلاك، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

يدعم نظام المناعة الصحي:

هل تبحث عن فيتامين ج أثناء موسم البرد والإنفلونزا؟ يحتوي عصير ليمونة واحدة على 18 مجم من فيتامين سي ، يحتاج البالغون ما بين 75 و 130 مجم من هذا الفيتامين حسب جنسهم ومرحلة حياتهم.

إن بدء اليوم بفيتامين سي الموجود في عصير الليمون يساعد في الدفاع المناعي للجسم ، في حين أن كوبًا واحدًا من ماء الليمون لن يلبي على الأرجح 100٪ من احتياجاتك اليومية ، إلا أنه يبدأ يومك ببداية الحصول على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية المهمة.

يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع المرئ:

الليمون حامضي بشكل طبيعي مع درجة حموضة تتراوح بين 2 و 3 وهذه أخبار سيئة لمن يعانون من ارتجاع الحمض لأن الأطعمة الحمضية تسبب حرقة المعدة ويمكن أن تهيج الحلق الملتهب بالفعل .

يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى:

يرتبط السيترات ، وهو ملح في حامض الستريك ، بالكالسيوم ويساعد على منع تكون حصوات الكلى، تعتبر الفواكه الحمضية والعصائر مصدرًا طبيعيًا معروفًا للسيترات الغذائية، من بين جميع عصائر الحمضيات ، يبدو أن عصير الليمون يحتوي على أعلى تركيز من ملح حصوات الكلى.

يحافظ على رطوبتك:

قد يعاني الأشخاص المصابون بالجفاف من الإمساك والدوخة إلى جانب أعراض أخرى لعدم شرب كمية كافية من الماء ، يؤدي شرب ماء الليمون إلى دخول السوائل إلى نظامك ،وهي واحدة من أفضل الطرق لمكافحة الجفاف.

تحسين ضغط الدم:

تحتوي عصائر الحمضيات ، مثل عصير الليمون ، بشكل طبيعي على فلافونويد فريد يسمى هسبريدين ، تم ربط تناول الهسبريدين المستمر بتحسين ضغط الدم الانقباضي لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.