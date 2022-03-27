شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب احمرار العين المستمر وطرق علاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العين الحمراء" مصطلح عام يستخدم لوصف العيون الحمراء المتهيجة والمحتقنة بالدم، ويحدث الاحمرار عندما تكبر الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة تحت سطح العين أو تصبح ملتهبة، وعادة هو رد فعل لشيء يزعج العين يمكن أن تؤثر الحالة على إحدى العينين أو كلتيهما، ويمكن أن تتطور بمرور الوقت أو تظهر فجأة ، مثل الحساسية أو إصابة العين.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يمكن أن يصاحب احمرار العين ألما في العين أو حكة أو إفرازات من العين ، أو تورم العينين ، أو تغيرات في الرؤية ، مثل عدم وضوح الرؤية في كثير من الأحيان ، تبدو العين الحمراء أسوأ مما تشعر به، و العديد من حالات العين الحمراء غير ضارة نسبيًا وعادة ما تتحسن بالعلاجات المنزلية أو العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية.

ومع ذلك ، إذا بقيت العيون حمراء لأكثر من أسبوع ، أو إذا تأثرت الرؤية ، أو إذا كان هناك ألم ، فيجب تحديد موعد مع طبيب عيون من أجل التشخيص الطبي والعلاج المناسب.

ما الذي يسبب العين الحمراء؟

للعين الحمراء العديد من الأسباب المختلفة، أحيانًا يكون الأمر بسيطًا مثل ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة جدًا ، أو التحديق في شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة دون انقطاع، وتشمل الأسباب الأخرى ، من بين أمور أخرى الحساسية ، التهاب الجفن (التهاب الجفن) ، التهاب الملتحمة (العين الوردية) ، جفاف العين ، إصابة العين ، أو الجلوكوما.

1:الحساسية، عندما تدخل مادة مهيجة (مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة أو الغبار أو بعض المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل أو محاليل العدسات اللاصقة) إلى جسم الشخص ، يتفاعل جهاز المناعة، و يفرز الجسم الهيستامين لمحاربة مسببات الحساسية ، مما يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية في العين ، وتصبح العين حمراء ومائية وحكة.

2:التهاب الجفن، و هذه حالة شائعة تؤدي إلى احمرار الجفن والتهابه، بالإضافة إلى الجفن الأحمر المتورم ، قد تحترق العين أيضًا ، وتكون حساسة للضوء ، ولديها تمزقات مفرطة.

3:التهاب الملتحمة (العين الوردية)، يعد التهاب الملتحمة أحد أكثر التهابات العين شيوعًا ، خاصة بين الأطفال، و يحدث عندما يصاب الملتحمة ، الغشاء الرقيق والشفاف الذي يغطي بياض العين ويبطن الجفون، وعند إصابة الملتحمة بالعدوى ، تتهيج الأوعية الدموية الموجودة بداخلها وتتورم ، مما يجعل العين تبدو حمراء أو وردية. في كثير من الأحيان تنبعث من الجفون أيضًا إفرازات لزجة ، ويمكن أن تلتصق الرموش ببعضها البعض.

هناك أنواع مختلفة من العين الوردية تميل عدوى العين الفيروسية ، الأكثر شيوعًا ، إلى التحسن من تلقاء نفسها ، ولا تتطلب وصفة طبية، و تتطلب عدوى العين البكتيرية مضادات حيوية، كلا النوعين من العدوى ، وخاصة الفيروسية ، معديان وينتشران بسهولة.

من المرجح أن يصاب الأطفال بالعين القرنفلية لأنهم على اتصال وثيق مع الآخرين في المدرسة أو مراكز الرعاية النهارية، نظرًا لأن بعض أنواع العين الوردية معدية ، فمن المهم مراجعة الطبيب للتشخيص الصحيح وعلاج العدوى، و يمكن لأطباء الأسرة أو أطباء الأطفال تشخيص وعلاج بعض التهابات العين.

4:جفاف العين: عندما لا تنتج العين دموعًا كافية ، أو تنتج دموعًا تفتقر إلى الجزء الدهني ، تكون النتيجة جفاف العين، و هناك حاجة إلى الدموع الكافية والتي تعمل بشكل جيد حتى تكون العيون صحية ومريحة، و تشمل أعراض جفاف العين اللدغة أو الحرقان ، والكثير من الدموع تليها فترات من الجفاف واحتمال إفراز المخاط. قد تكون الحالة مؤلمة وقد تصبح العيون حمراء، و يمكن أن يصاب الرجال والنساء بجفاف العين ، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند النساء ، وخاصة أولئك الذين مروا بانقطاع الطمث، مع تقدم الناس في السن ، فإنهم ينتجون كمية أقل من الجزء الدهني من الدموع ، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بجفاف العين. يعتبر جفاف العين أيضًا من الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية، و يمكن معالجة الحالة في البداية عن طريق ترطيب العين بقطرات عين دموع صناعية.

5:إصابة العين ، يمكن أن تؤدي الصدمة أو إصابة العين إلى احمرار العين واحتقانها بالدم. تتوسع الأوعية الدموية في العين (مفتوحة) للسماح بوصول المزيد من الدم إلى موقع الإصابة من أجل الشفاء بشكل أسرع، هذه الأوعية الدموية المفتوحة هي التي تسبب العين الحمراء. يمكن أن تشمل إصابات العين خدوش القرنية (خدوش على سطح العين) ، وخز الجروح ، والحروق الكيميائية. تحتاج إصابات العين هذه إلى عناية طبية فورية ويجب معالجتها كحالة طبية طارئة.

6:الجلوكوما : في معظم الحالات ، يظهر الجلوكوما تدريجيًا وعادة لا تظهر عليه أعراض في البداية، الجلوكوما الحادة أو الشديدة هي حالة تهدد البصر وتحتاج إلى عناية طبية عاجلة، كن متيقظًا للعيون المؤلمة فجأة ذات اللون الأحمر الساطع ، مصحوبة برؤية هالات حول الأضواء وفقدان الرؤية والغثيان.