شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات الصيف ومرض السكرى.. نصائح لكيفية إدارة نسبة السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شهر مارس، يبدأ نصف الكرة الشمالي في بدء ارتفاع درجات الحرارة استعداداً لفصل الصيف، لكن العطش الآن بدأ يتحول إلى مشكلة، فيمكن أن تصبح الحرارة فظيعة حقًا في بعض الأحيان، مما يجعل الشخص يمد يده للحصول على كوب من الماء لإرواء العطش وتهدئة الحلق.

ولكن إذا كان لديك مرض السكري، قد تكون حساسًا بشكل خاص لطقس الصيف الحار، وفقا لموقع " times news ، يمكن أن تؤثر الحرارة الشديدة على التحكم في نسبة السكر في الدم، وإذا كنت تستخدم الأنسولين أو لم يتم التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل فعال، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة خلال أشهر الصيف.

وفق كليفلاند كلينك، غالبًا ما يكون تدهور السيطرة على نسبة السكر في الدم هو الشاغل الرئيسي، وإذا كنت قد عانيت من مضاعفات مرض السكري التي أضرّت بأعصاب الغدد العرقية ، فقد لا تتمكن من التعرق بشكل صحيح.

الإرهاق الحراري وضربة الشمس من المضاعفات الخطيرة التي تحتاج إلى عناية. فيما يلي بعض النصائح لإدارة مستويات السكر في الدم في الصيف:

السلامة الصيفية لمرضى السكر:اشرب الكثير من الماء:

من المهم أن تبقى رطباً. لا داعي للبقاء في الداخل بسبب حرارة الصيف. اذهب إلى الهواء الطلق ، مارس بعض الأنشطة البدنية، لكن افعل ذلك بما يكفي من الحماية والترطيب، احمل زجاجات صغيرة من الماء أو مشروبات رياضية منخفضة السعرات الحرارية لتجديد الأملاح في حقيبة الظهر أو على حزام أثناء التنزه أو ممارسة الرياضة.

اسأل طبيبك عما إذا كانت جرعة الأنسولين تحتاج إلى تعديل:

قد يقترح طبيب السكري الخاص بك تعديل الأنسولين (وأحيانًا تناول كربوهيدرات إضافية) قبل التمرين.

اختبر مستويات السكر في الدم بشكل متكرر:

اتصل بخدمة تجميع منزلية من معمل المسار إذا لم تتمكن من الخروج بسبب الحرارة الشديدة، نظرًا لأن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تتسبب في تقلب مستويات السكر في الدم، فمن الجيد إجراء الاختبار أكثر من مرة، سيكون التدخل في الوقت المناسب لتثبيت مستويات السكر في الدم بمثابة قطبة في الوقت المناسب وتوفير المزيد من المضاعفات.

احمل معك قطعة حلوى أو قطعة من الشيكولاتة:

احتفظ دائمًا بمواد لعلاج انخفاض نسبة السكر في الدم معك، حتى بضع ملاعق صغيرة من حبيبات السكر في وعاء نظيف ستكون مفيدة، أو الشوكولاتة ، أقراص الجلوكوز ، جل الجلوكوز، كل هذا يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت معرضًا لخطر كبير لحدوث انخفاض شديد في نسبة السكر في الدم.

حمل الأطعمة:

يمكنك تناول وجباتك الخفيفة كبديل للوجبات حتى لا تضطر إلى التنازل عن الطعام وتناول كل ما هو متاح مع خطر زيادة السعرات الحرارية.

استثمر في مبرد محمول يعمل بالكهرباء للحفاظ على أدويتك آمنة:

احم مضخة الأنسولين من درجات الحرارة المرتفعة. احفظ الأدوية في مكان جاف وبارد ومظلل.

ابق آمنًا وتجنب حروق الشمس:

ارتدى الأشياء الواقية، وواقيات الشمس، تضغط حروق الشمس على جسمك ويمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم.