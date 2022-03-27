شكرا لقرائتكم خبر عن أورجانون والمركز الأفريقى لصحة المرأة ينظمان حلقة نقاشية عن تعزيز الرعاية الصحية للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - المشاركون يؤكدون على أهمية التعاون وتضافر الجهود لدعم المبادرات الحكومية

احتفالاً بشهر المرأة العالمي، استضافت أورجانون، الشركة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية عالمياً، المتخصصة في الارتقاء بصحة المرأة، تحت رعاية المركز الأفريقي لصحة المرأة، حلقة نقاشية بعنوان "نحن نؤمن بها"، لتسليط الضوء على المحاور المتنوعة لآليات تطوير وتعزيز صحة المرأة في مصر.

وتطرقت الجلسة إلى دور أورجانون في التعرف على الاحتياجات الصحية للمرأة بالتعاون مع الشركاء البارزين، والكشف عن التحديات التي تعيق وصول المرأة إلى الرعاية الصحية الضرورية، وناقشت الجلسة أوجه التعاون المختلفة، وأكدت على التزامها الكامل بتعزيز صحة المرأة في مصر، وتناول المشاركون جهود مصر الحثيثة لإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز صحة المرأة.

افتتح الحلقة النقاشية كيث كيركهام، المستشار الإقليمي الوزاري الأمريكي للشؤون التجارية في مصر، والدكتور طارق هيكل، مدير المركز الأفريقي لصحة المرأة، والدكتور طارق أبو العينين، المدير لأورجانون مصر.طرحت الدكتورة هالة يوسف، المستشارة الإقليمية للصحة الجنسية والإنجابية في صندوق الأمم المتحدة للسكان (المنطقة العربية)، أفضل الممارسات الفعالة والعملية في المنطقة بما في ذلك تنظيم الأسرة في مصر، وتحدثت الدكتورة جيهان السيسي، مديرة تقييم التكنولوجيا الصحية، عن العلاقة بين التمكين الاقتصادي للمرأة وصحتها، وناقش كل من البروفيسور حسن سلام، أستاذ أمراض النساء والتوليد رئيس اللجنة التمثيلية المصرية للكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد البروفيسور أيمن أبو النور رئيس قسم النساء والتوليد بجامعة عين شمس، الحالات الطبية الخاصة بالمرأة، وأهمية تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى ضرورة إطلاق التوعية العامة لدعم المرأة ووضع صحتها على رأس الأولويات.

وركز رامي قوسة ، نائب الرئيس المساعد لشركة أورجانون في منطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، وتركيا، على صحة المرأة، حيث أبرز رؤية أورجانون والتزامها التام بالاستماع إلى أصوات النساء، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء للمساهمة في النهوض بصحتها.

من جانبه، قال الدكتور طارق هيكل، مدير المركز الأفريقي لرعاية المرأة، في كلمته الافتتاحية: "إن وتيرة التعاون بين مختلف الأطراف للنهوض بصحة المرأة في مصر يشهد ازدياد ملحوظ، وتتماشى المناقشات حول النهوض بصحة المرأة مع رؤية الحكومة المصرية لدعمها من جميع الجهات، بالإضافة إلى جهود تعزيز صحة المرأة في قطاع الرعاية الصحية بمصر ".

خلال حلقة النقاش، صرح رامي قوسة، نائب الرئيس المساعد لشركة أورجانون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كجزء من التزامنا المستمر بتعزيز صحة المرأة في مصر، نسعى دائما إلى المضي قدماً نحو إطلاق المنصات المناسبة للاستماع إلى الخبراء والتعرف على آليات التنفيذ، كما نتعاون معاً للمساعدة في النهوض بصحة المرأة في مصر، وملتزمون للغاية بالتعرف على احتياجات المرأة، ومن ثم فهم أولوياتها ".

ونظرا للحرص الكامل من شركة أورجانون على إدراك الاحتياجات الصحية للمرأة، أطلقت الشركة موقع www.herhealthmenat.com وهو منصة رقمية باللغتين الإنجليزية والعربية لتسجيل متطلبات المرأة فيما يخص صحتها النفسية والبدنية من خلال السماح لها بمشاركة صوتها. وستمكّن النتائج من وضع تقرير مخصص حول أكثر الاحتياجات الصحية للمرأة في مصر و التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كالأطباء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لوضع الحلول المناسبة.

جدير بالذكر، أن أورجانون أعلنت مؤخرًا عقد شراكة مع Flat6Labs ، الشركة الرائدة في المنطقة لرأس المال الاستثماري، لإنشاء برنامج تسريع Femtech ، لمساعدة الشركات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية الرقمية التي أسستها سيدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تلبي احتياجات الرعاية الصحية للمرأة غير المللباه بعد، تماشياً مع رؤية أورجانون، وحظي البرنامج بأكبر قدر من المشاركة من مصر، وهو ما يمثل إنجاز هائل، ولا يزال البرنامج مفتوحًا لمزيد من المتقدمات.

وفي الختام، أكد المشاركون على أهمية التركيز على صحة المرأة في جميع القطاعات، بالإضافة إلى جهود الحكومة المستمرة لتطوير أنظمة الرعاية الصحية الشاملة للمرأة في جميع المحافظات، من خلال التعاون وإطلاق المبادرات مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الرئيسيين من مختلف المجالات.



أورجانون والمركز الأفريقى (1)