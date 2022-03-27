شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: اختلاط كورونا بالإنفلونزا قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر بحث جديد أن البالغون الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا والأنفلونزا في الوقت نفسه، يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة مقارنة بالمرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا فقط أو أي فيروسات أخرى.

وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة Lancet the ، إلى أن المرضى الذين يعانون من العدوى المشتركة لكورونا والأنفلونزا كانوا أكثر عرضة بأربع مرات للتنفس الصناعى و 2.4 مرة أكثر عرضة للوفاة مما لو كانوا مصابين بكورونا فقط.:

وقال الباحث كينيث بيلي من جامعة ادنبرة، وجدنا أن الجمع بين فيروس كورونا والانفلونزا خطيرة بشكل خاص، سيكون هذا مهمًا لأن العديد من البلدان تقلل من استخدام تدابير التباعد الاجتماعي والاحتواء ".

وأضاف بيلي: "نتوقع أن ينتشر كورونا مع الإنفلونزا، مما يزيد من فرصة الإصابة بالعدوى المشتركة، ولهذا السبب يجب علينا تغيير استراتيجية الاختبار الخاصة بنا لمرضى كورونا في المستشفى واختبار الإنفلونزا على نطاق أوسع بكثير".

وقال الباحثون إن النتائج تظهر الحاجة إلى مزيد من اختبارات الإنفلونزا لمرضى كورونا في المستشفى وتسلط الضوء على أهمية التطعيم الكامل ضد كل من كورونا والإنفلونزا.

بالنسبة للدراسة ، شارك الفريق أكثر من 305000 مريض في المستشفى مصابين بـ كورونا في المملكة المتحدة بين 6 فبراير 2020 و 8 ديسمبر 2021.

تم تسجيل نتائج الاختبارات الخاصة بالعدوى الفيروسية التنفسية المشتركة لـ 6965 مريضاً مصاباً بكورونا، ما لا يقل عن 227 من هؤلاء أصيبوا أيضًا بفيروس الأنفلونزا ، وشهدوا نتائج أكثر خطورة بشكل ملحوظ.