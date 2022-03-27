شوربة لتفتيت دهون البطن .. تناوليها على سفرة رمضان

بيروت - نادين محمد - زيادة الوزن المفرطة غالبًا ما تكون نتيجة للعادات الغذائية غير الصحية، أو بسبب بعض الأمراض و التغيرات الهرمونية. تزيد مشكلة الوزن خلال شهر رمضان وهو ما يتطلب إيجاد الطريقة المناسبة حتى ينتهي الشهر الكريم دون مواجهة مزيد من الدهون.

لا شك أن فقدان الوزن مهمة مملة، خاصة عندما تتراكم الدهون في منطقة محددة من الجسم مثل الأرداف أو البطن، لذلك لن تقتصر المهمة على تنظيم الوجبات ومحتوياتها، لكن نحن بحاجة إلى وسيلة أكثر فعالية مثل مشروبات حرق الدهون.

في السطور التالية نقترح مشروب صحي وفعال يمكن تناوله على الإفطار لتفتيت الدهون، كما نعرض شوربة شهية تمنحكِ الطاقة على الإفطار وفي الوقت نفسه تحرق الدهون.

مشروب ماء الليمون بالعسل

العسل والليمون لديها مجموعة من الفوائد، عادة ما ينصح به لعلاج مشاكل الجلد والشعر، لكن من أهم فوائده هو فعاليته في تفتيت الدهون.

يساعد مشروب ماء الليمون بالعسل على إزالة السموم لتعمل أجهزة الجسم على نحو أفضل، كما أن إزالة السموم ضروري عندما تريد حرق الدهون، لا سيما وأن هذا المشروب يعمل لتحسين حركة الأمعاء ومساعدتكِ على هضم الطعام بسهولة

طريقة تحضيره:

يُغلي بعض الماء حتى يصبح فاترًا، ثم يضاف عصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من العسل إلى الماء، يقلب ويستهلك

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شوربة الملفوف

الملفوف هو الخضروات الورقية الخضراء الجيدة لصحتكِ. يحتوي الكرنب على كميات عالية من فيتامين “سي”، كذلك يحتوي على البوتاسيوم والمعادن الأساسية الأخرى.

يساعد الملفوف على تطهير الأمعاء وتحسين الهضم، كما أنه يعزز الجهاز الهضمي ويساعد على حرق الدهون.

تحضير شوربة الكرنب

كوب من الكرنب الطازج

كوب من المياه

½ بصلة

حبة طماطم

حبة جزر

ملعقة من الكمون

ترفع المكونات على النار، بعد الغليان تترك الشوربة حتى تنضج جميع المحتويات، ثم تخلط المكونات في الخلاط حتى تختفي جميع التكتلات، ثم قومي باستهلاك حصة من الشوربة على الإفطار في رمضان، كما يمكنكِ تناول حصة أخرى على السحور، خاصة أنها تشعركِ بالشبع خلال الصيام.