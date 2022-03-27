مشروب الكمون يمنحكِ بطن مسطح خلال أسبوع

بيروت - نادين محمد - فقدان الوزن هو واحد من أكثر الحالات المرتبطة بالصحة و الجمال. كثير من الناس يشكون من السمنة على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي، و هذه المشكلة تعود إلى التمثيل الغذائي البطيء.

ينصح خبراء التغذية بضرورة تناول مشروبات صحية تعزز عملية حرق الدهون، بشكل موازي إلى روتين حمية إنقاص الوزن، لاسيما وأن الهون عادة ما تتراكم في منطقة البطن، لذلك قد يخسر الشخص الوزن وفقاً إلى الأرقام الظاهرة على الميزان الرقمي، لكن مازال البطن يعاني من بعض البروز.

هناك وصفات عدة تعزز حرق الدهون، ولكن في هذا المقال نشارككم واحد من أهم مشروبات الحرق و الأكثر فعالية وهو مزيج الكمون مع القرفة.

مكونات المشروب:

50 غرام بذور الكمون

50 غرام مسحوق القرفة

كوب من الماء الدافئ

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طريقة تحضيره:

قومي أولاً بطحن بذور الكمون وعصي القرفة حتى تحصلين على مسحوق ناعم، أو يمكنكِ شراؤها على شكل مسحوق من البداية.

عند التحضير، يُغلى الماء ثم يضاف له ملعقة من الكمون، وملعقة أخرى من القرفة، وهنا يفضل تغطية المشروب حتى يهداً.

يجب أن تستهلكِ هذا المشروب مرتين في اليوم، كوب واحد في الصباح، 30 دقيقة .قبل الإفطار، وكوب أخر في نهاية اليوم، 30 دقيقة بعد العشاء في الليل

نذكرك أن هذا المشروب أو غيره لن يأتي بأي نتيجة إن لم يستهلك مع حمية صحية ومتوازنة، أو على الأقل التوقف عن العادات الخاطئة مثل تناول الأطعمة المقلية أو المجهزة خارج المنزل.