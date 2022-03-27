شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتشاف مقلق".. العثور على جزيئات بلاستيكية دقيقة فى دم الإنسان لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر العلماء على جزيئات صغيرة من البلاستيك في دم الإنسان لأول مرة، مما يثير مخاوف بشأن آثارها الصحية على المدى الطويل، بحسب ما نشر موقع "سكاى نيوز" البريطاني.

ووجد علماء هولنديون أن 17 من 22 متطوعًا ، أو 77٪ ، لديهم جزيئات بلاستيكية دقيقة "قابلة للقياس الكمي" في دمائهم.

وكانت المستويات منخفضة ، بمتوسط ​​1.6 ميكروجرام (1.6 جزء من مليون جرام) في كل مليلتر من الدم.

لكن مجرد وجود المواد البلاستيكية الدقيقة - شظايا من العناصر اليومية - في مجرى الدم أمر بالغ الأهمية.

أكثر أنواع البلاستيك التي تم اكتشافها شيوعًا كانت PET ، والتي تستخدم في صنع زجاجات المشروبات.

تم العثور عليه في 50٪ من المتطوعين، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة البيئة الدولية.

تم العثور على البوليسترين، الذي يستخدم على نطاق واسع في تغليف المواد الغذائية ، في 36٪ والبولي إيثيلين، الذي يستخدم في أغشية وأكياس التغليف، تم العثور عليه في 23٪.

وقال الباحثون ، من جامعة فريجي أمستردام والمركز الطبي بجامعة أمستردام ، إنه من المحتمل أن يتم استنشاق اللدائن الدقيقة أو ابتلاعها قبل امتصاصها في مجرى الدم.

ووصفوا شظايا البلاستيك بأنها "ملوثات في كل مكان في البيئة المعيشية وسلسلة الغذاء". لكن لم تتمكن أي دراسة سابقة من اكتشافها في الدم.

تركيزات الجسيمات البلاستيكية التي تم الإبلاغ عنها هنا هي مجموع جميع طرق التعرض المحتملة: المصادر في البيئة الحية التي تدخل الهواء والماء والغذاء ، وكذلك منتجات العناية الشخصية التي قد يتم تناولها، وبوليمرات الأسنان، وشظايا الغرسات البوليمرية ، والجسيمات النانوية لتوصيل الأدوية البوليمرية وبقايا حبر الوشم ".

وقال العلماء"جزيئات البلاستيك لم تنتشر في البيئة فحسب ، بل تنتشر في أجسامنا أيضًا"

النتيجة كانت قوية لأن الباحثين بذلوا جهودًا كبيرة لاستبعاد احتمال تلوث عينات الدم.

وقالت الدكتورة أليس هورتون، التي تدرس "الملوثات البشرية" في المركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة: "هذا اكتشاف مثير للقلق بالنظر إلى أن جزيئات بهذا الحجم أثبتت في المختبر أنها تسبب التهابًا وتلفًا للخلايا في ظل ظروف تجريبية.

وتساهم هذه الدراسة في الدليل على أن جزيئات البلاستيك لم تنتشر في جميع أنحاء البيئة فحسب، بل إنها تنتشر في أجسادنا أيضًا وعواقب ذلك لم تعرف بعد.

وقالت الدكتور فاي كوسيرو، الخبير في التلوث البيئي بجامعة بورتسموث، إنه من المستحيل استقراء نتائج مثل الدراسة الصغيرة لجميع السكان.

وأضافت: "إن القدرة على اكتشاف وجود البلاستيك أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا لإدراك الحاجة الملحة إلى إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال.بعد كل شيء ، الدم يربط جميع أعضاء أجسامنا وإذا كان هناك البلاستيك، يمكن أن يكون في أي مكان فينا."