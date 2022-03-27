ما هي نتائج الإفراط في تناول الآيس كريم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يشعر البعض عند تناول ما يعادل نصف لتر من الآيس كريم بسبب محتوياته من الدهون والسعرات الحرارية، واستطلع موقع “Eat This Not That” آراء خبراء تغذية حول ما إذا كان تناول نصف لتر كامل من الآيس كريم يضر بالصحة وكانت الإجابة بالنفي طالما أنها لن تصبح عادة غذائية، لأن الآيس كريم مليء بالدهون والسكريات والسعرات الحرارية، ويمكن أن يؤدي الانغماس في هذه العادة إلى بعض النتائج غير السارة.

وأفاد الخبراء بأن هناك إيجابيات وسلبيات لتناول الآيس كريم، كما يلي:

تقول اختصاصية التغذية إدوينا كلارك إن “نصف لتر من الآيس كريم يحتوي على ما يصل إلى 1000 سعرة حرارية، وهو ما يعد أكثر من نصف المدخول اليومي للبعض”، وبما يعني أنه إذا واظب المرء على عادة تناول هذه الكمية، فربما يتعرض لزيادة الوزن بشكل كبير.

ويعتقد الكثيرون أن نصف لتر من الآيس كريم يكفي لرفع نسبة السكر في الدم، لكن تكمن المفاجأة في أن تلك الكمية لا تعتبر كبيرة، بحسب ما ذكرته “ميليسا جوي دوبينز” اختصاصية التغذية، موضحة أنه في أي وقت يتم فيه تناول الطعام، سيرتفع السكر في الدم.

من ناحية اخرى تقول اختصاصية التغذية إدوينا كلارك، ان الايس كريم يساعد في زيادة الشعور بالسعادة، كما وإنه يحدث “نوع من الرضا عند الانغماس في شغف الآيس كريم”، ويرجع ذلك إلى محتواه من الكربوهيدرات، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة طفيفة في مادة السيروتونين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن تحسين الحالة المزاجية.

وهناك بعض الحقيقة في أن السكريات من الآيس كريم يمكن أن تساعد في تعزيز بناء العضلات ومنع انهيار البروتين مع ارتفاع الأنسولين القوي الذي تسببه، يقول خبير الحمية الغذائية “جاي كارديللو” إن “الآيس كريم يمكن أن يكون مفيداً حتى ساعتين بعد التمرين”.

مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

يحتوي نصف لتر من الآيس كريم على حوالي 40 غراما من الدهون المشبعة تقول كلارك: “بعد تناول نصف لتر من الآيس كريم، من المحتمل أن يشهد الجسم ارتفاعاً مفاجئاً في نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة عندما تقترن بعوامل الخطر الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.”

انتفاخ وعسر هضم:

مع أي وجبة غنية بالنكهة، سيبدأ الشخص في الشعور بالكسل قليلاً، ولكن إذا كان يعتقد أنه سيستمتع بنوم هادئ ومريح، فهو عندئذ مخطئ تماماً. نظراً لأن الآيس كريم يحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي “تستغرق وقتاً أطول للهضم، وغالباً ما تتسبب الانتفاخ وعسر الهضم الذي يتداخل مع الراحة السليمة في الليل”.