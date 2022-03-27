فوائد السمسم للنساء مذهلة

بيروت - نادين محمد - فوائد السمسم للنساء عديدة، فهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، تحتوي بذور السمسم الأبيض على نسبة عالية من الحديد مقارنة بالبذور السوداء، وتستخدم في الغالب كمكونات في الطعام أو على شكل زيت.

بذور السمسم الأسود أكثر طعماً ولها رائحة أقوى من بذور السمسم الأبيض أو البني، ويفضل استخدامها في الأدوية. تحتوي على 60٪ من الكالسيوم أكثر من البيضاء.

يعتبر زيت بذور السمسم مصدراً غنياً للمغذيات النباتية مثل أحماض أوميغا 6 الدهنية ومضادات الأكسدة الفينولية الفلافونويدية والفيتامينات والألياف الغذائية. وبالتالي، فإن هذه البذور تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد. تشمل الفوائد الصحية لبذور السمسم ما يلي:

1. فوائد السمسم للنساء لمنع مرض السكري

تحتوي بذور السمسم على المغنيسيوم والعناصر الغذائية الأخرى التي ثبت أنها تحارب مرض السكري. تم العثور على استخدام زيت بذور السمسم باعتباره زيت الطعام الوحيد ليكون فعالاً في خفض ضغط الدم وجلوكوز البلازما في مرضى السكري شديدة الحساسية .

3. فوائد السمسم للنساء لعلاج فقر الدم

بذور السمسم غنية بالحديد ، خاصةً السوداء منها. وبالتالي، يوصى بها بشدة لأولئك الذين يعانون من فقر الدم والضعف .

4. فوائد السمسم للنساء لصحة القلب والأوعية الدموية

يمنع زيت بذور السمسم تصلب الشرايين، وبالتالي فهو مفيد لصحة القلب، فهو يحتوي على مركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات يسمى سيسامول الذي يعرض أيضاً خصائص مضادة لتصلب الشرايين، وبالتالي يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وحمض الأوليك الذي يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم. هذا يمنع خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتات الدماغية.

5. فوائد السمسم للنساء ومحاربة للسرطان

تحتوي بذور السمسم على المغنيسيوم الذي له خصائص مضادة للسرطان. كما أنها تحتوي على مركب مضاد للسرطان يسمى فيتات. أثبتت بذور السمسم فعاليتها في الحد من مخاطر الإصابة بأورام القولون والمستقيم، وبالتالي الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

6. فوائد السمسم للنساء صحة الجهاز الهضمي

تدعم بذور السمسم صحة الجهاز الهضمي والقولون لأنها غنية بالألياف. يساعد هذا المحتوى العالي من الألياف في الأداء السلس للأمعاء، وبالتالي تسهيل التخلص من النفايات وتخفيف الإمساك).

7. فوائد السمسم للنساء صحة الجهاز التنفسي

قد يقلل المغنيسيوم الموجود في بذور السمسم من خطر الإصابة بالربو واضطرابات الجهاز التنفسي الأخرى عن طريق منع تقلصات مجرى الهواء. تربط الدراسات أيضاً الاضطرابات الرئوية بنقص المغنيسيوم.

8. فوائد السمسم للنساء لصحة العظام

تحتوي بذور السمسم على الزنك الذي يعزز كثافة المعادن في العظام وصحة العظام. يمكن أن يؤدي نقص هذا المعدن إلى هشاشة العظام في منطقة الورك والعمود الفقري. تعد بذور السمسم مصدراً كبيراً للكالسيوم، وهو معدن نادر ضروري لصحة العظام .

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