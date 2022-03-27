شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثرت جائحة كورونا على صحة عظام أطفال المدارس؟ تعرف على طرق التعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتسبب جائحة كورونا فقط في السمنة ومشاكل العين بسبب التعليم عبر الإنترنت ولكن أيضًا ضعف العظام، غالبية الأطفال يشكون من آلام في القدم؟ آلام الرسغ؟ الم المفاصل؟ كسر؟ ولا يستطيعون القيام بأنشطتهم اليومية بسهولة، لذا من الضروري أن يتأكد الآباء من أن أطفالهم يمارسون الرياضة بانتظام، ويتعرضون لأشعة الشمس بشكل كافٍ، ويأكلون الأطعمة الغنية بالبروتين.

أجبر إغلاق بسبب جائحة كورونا الجميع على البقاء في المنزل لتقليل مخاطر الإصابة بالفيروس. أثر جائحة COVID-19 على صحة عظام عدد كبير من الأطفال حيث لم يتمكنوا من اللعب بالخارج في الملاعب، ووفقا لموقع Onlymyhealth ، نتعرف تأثير Covid-19 على صحة عظام أطفال المدارس وطرق مواكبة ذلك.

تأثير Covid-19 على صحة عظام أطفال المدارس

حتى قبل الوباء ، كان هناك خمول في الطفولة، فغالبًا ما يلتصق الأطفال بالهواتف المحمولة والأدوات الإلكترونية الأخرى ويتجنبون اللعب في الخارج، خلال الوباء، هناك ارتفاع كبير في عدد الأطفال الذين يعانون من ضعف العظام مما يؤدي إلى الشعور بالضيق أو الانزعاج، وقد أدى قلة النشاط البدني وقلة التعرض للشمس ونمط الحياة المستقرة إلى ألم في اليد والقدم والمعصم لدى الأطفال ".

"الأطفال غير قادرين على أداء واجباتهم المدرسية أو مهامهم أو مهامهم اليومية. تظهر هذه المشكلة في الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 10 سنوات. في الماضي ، كان واحدًا من كل 10 مرضى يعاني من هذه المشكلة. ولكن بعد الإغلاق، 3 إلى يعاني أربعة من كل عشرة أطفال الآن من ضعف العظام ، والذين يعانون من ضعف العظام وانخفاض كتلة العظام لديهم خطر الإصابة بكسور في المستقبل مما يؤدي إلى هشاشة العظام ".

يجب على الأطفال ممارسة الرياضة بانتظام ، والحصول على ما يكفي من فيتامين (د) من خلال التعرض لأشعة الشمس، وتناول نظام غذائي غني بالكالسيوم والبروتينات للحفاظ على صحة العضلات والعظام.

يمكن أن يساعد النشاط البدني في زيادة كتلة العظام وعدم ممارسة الرياضة يمكن أن يقلل من قوة العظام، كما يجب على الأطفال ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل في الصباح إما على الشرفة خلال الساعات المشمسة. تحقق من مستويات فيتامين د وتناول مكملات D3 فقط بعد نصيحة الخبراء.

طرق لتحسين صحة العظام لدى أطفال المدارس

فيما يلي بعض الطرق لتحسين صحة العظام لدى أطفال المدارس:

1. نظام غذائي عالي الكالسيوم

بعض مصادر الكالسيوم الأكثر شيوعًا هي منتجات الألبان ، مثل الحليب واللبن والجبن، ومع ذلك ، أن الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان يرتبط بالدهون ولا يتم امتصاصه. لهذا السبب ، يجب أن يحصل الأطفال على الكالسيوم الغذائي من منتجات الألبان الخالية من الدسم والتي تؤخذ على الأقل ساعة واحدة من الوجبات. تشمل المصادر الأخرى حليب الصويا المدعم بالكالسيوم والعصائر والسلمون المعلب (مع العظام) والسردين والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل البروكلي واللفت

2. تمرين

تصبح عضلاتنا أقوى كلما استخدمناها أكثر. وينطبق الشيء نفسه على العظام. تعتبر الأنشطة مثل المشي والجري والقفز والتسلق مفيدة بشكل خاص لبناء العظام، يطلق عليها أنشطة تحمل الوزن لأنها تستخدم قوة عضلاتنا والجاذبية للضغط على عظامنا. الضغط يجعل الجسم يبني عظام أقوى.

3. فيتامين د

لكي يكون الكالسيوم فعالاً في نمو العظام وتطورها، من المهم أيضًا أن يحصل الأطفال على ما يكفي من فيتامين د، ويمكن القيام بذلك من خلال التعرض الدقيق لأشعة الشمس وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الحليب المدعم ومنتجات الألبان وزيت كبد سمك القد والأحمر واللحوم والبيض والفطر وبعض الأسماك الدهنية.