شكرا لقرائتكم خبر عن علامات نقص الحديد عديدة.. منها شحوب الوجه وتقصف الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحديد هو أحد المعادن التي يحتاجها الجسم للوظائف الحيوية مثل نقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم ويؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم وهي حالة منتشرة للغاية خاصة بين النساء من جميع الفئات العمرية ولا ينبغي الاستخفاف بها، فيما يلي المؤشرات الخمسة الأكثر انتشارًا لنقص الحديد والتي تحتاج إلى الانتباه لها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

علامات نقص الحديد التعب الشديد

التعب هو مؤشر واضح على نقص الحديد، وخاصة التعب الشديد بشكل غير عادي والذي يمكن أن يتحول إلى شيء مزمن.

عندما تصبح ممارسة الأنشطة اليومية مهمة صعبة ، فهي علامة واضحة على نقص الحديد لأن أجزاء جسمك لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين مما يؤدي إلى أكسدة غير فعالة للطعام وبالتالي انخفاض مستويات الطاقة.

صداع أو دوار

يؤدي انخفاض مستويات الحديد إلى نقص إمداد الأكسجين لأجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك الدماغ. يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين في الدماغ إلى الدوخة وعدم الارتياح والصداع.

عند النساء في فترة الحيض ، تم ربط نقص الحديد أيضًا بالصداع النصفي.

تقصف الأظافر

الأظافر الضعيفة هي مؤشر واضح على نقص الحديد يؤدي انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء إلى ضعف وهشاشة الأظافر التي تتكسر بسهولة بالغة. في بعض الأحيان، يُلاحظ وجود كهف داخلي أو شكل ملعقة أيضًا في شكل الأظافر الضعيفة، وهو في الأساس تشوه في الأظافر.

شحوب الوجه

بما أن الحديد ضروري لنقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم ، فإن نقص الحديد يؤدي إلى الشحوب بسبب عدم كفاية تدفق الدم يبدو الجلد أصفر إذا كان نقص الحديد مرتفعًا جدًا.

ألم في الصدر

نتيجة لانخفاض مستويات إمداد الأكسجين لجميع أجزاء الجسم نظرًا لأن الأكسجين ينتقل عن طريق الدم ، ويلعب الحديد دورًا حيويًا في القيام بذلك، فإن نقص الحديد في الجسم يعطل تدفق الدم ويؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين وصعوبة التنفس في النهاية يمكن أن يؤدي هذا أحيانًا إلى ألم في الصدر أيضًا. قم باختبار مستويات الهيموجلوبين لديك إذا كنت تعاني من نوبات ألم متكررة في الصدر.