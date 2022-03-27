شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تسرع عملية إنقاص الوزن.. منها الشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين العوامل العديدة التي تساهم في زيادة الوزن قلة شرب الماء أو تناول مشروبات مليئة بالسكريات، وعادات شرب الماء والمشروبات الخاطئة تزيد احتمالية تعرض الشخص للسمنة، لذا فى هذا التقرير نتعرف على مشروبات تساعد فى تسريع عملية إنقاص الوزن وحرق الدهون، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

مشروبات تسرع عملية إنقاص الوزناشرب المزيد من الماء

إن قلة المياه لا تعيق إدارة الوزن فحسب، بل إنها تزعج أيضًا البيئة العامة للجسم.

من الناحية المثالية ، يجب على الشخص البالغ شرب 2-4 لترات من الماء يوميًا شرب كمية كافية من الماء يساعد على حرق الدهون ويقلل الشهية وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.

بصرف النظر عن فقدان الوزن، يوفر الماء عددًا من الفوائد الأخرى لصحة الإنسان.

من الممكن تناول الكثير من الماء إذا كنت تعاني من حالات صحية معينة ، مثل أمراض الغدة الدرقية أو أمراض الكلى أو الكبد أو القلب ؛ أو إذا كنت تتناول الأدوية التي تجعلك تحتفظ بالماء، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) وأدوية الألم الأفيونية وبعض مضادات الاكتئاب.

أضف القرفة إلى القهوة

قال الخبراء أن قدرة القرفة على إدارة مستوى السكر في الدم مفيدة للغاية في إدارة الوزن تحتوي القرفة على فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا وهي نعمة أخرى لمن يحاولون إنقاص الوزن.

تحتوي ملعقة صغيرة من القرفة على 1.6 جرام من الألياف مما يجعلها مرشحًا مثاليًا لفقدان الوزن.

استبدل المشروبات بالشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على كمية قليلة من الكافيين، وهو منشط شائع لحرق الدهون كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة والتي من المعروف أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي والتمثيل الغذائي العالي هو مفتاح فقدان الوزن.

القهوة السوداء هي الأفضل

ابدأ بتناول القهوة السوداء كل صباح على الرغم من صعوبة التعرف على مذاق القهوة السوداء لأنها خالية من الكريمات والمحليات والسكر، إلا أن تناول القهوة السوداء بانتظام يقلل دهون البطن ويقلل الوزن الزائد. وفقًا لبعض الخبراء، تحتوي القهوة السوداء على حمض الكلوروجينيك وهو مفيد جدًا لحرق الدهون.