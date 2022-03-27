شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آثار سلبية لتناول الموز يوميا.. منها الانتفاخ والغازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموز هو الغذاء المثالي من نواح كثيرة ، فهو خالي من الدهون والكوليسترول ومليء بالكربوهيدرات المعقدة وفيتامين ب 6 ، مما يساعد على إبقائك نشيطًا، ولكن كما هو الحال مع أي شيء ، فعند تناول الموز بكثرة ، قد يسبب بعض الآثار الجانبية السلبية ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 – الشعور بالجوع:

نظرًا لأن الموز يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الدهون والبروتين ، فإن غالبية السعرات الحرارية الموجودة في الموز تأتي من الكربوهيدرات، إذا كانت وجبة الإفطار أو الوجبة الخفيفة تتكون من موزة فقط ، فقد تجد نفسك تشعر بالجوع ، فيجب إقران الموز بمصدر بروتيني مثل الجبن أو زبدة الفول السوداني حتى يتم موازنة محتوى الكربوهيدرات بمصدر البروتين.

2 –أمراض الكلى:

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات البوتاسيوم قد يعانون أيضًا من أمراض الكلى ، يمكن أن يساعد الحد من بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم (مثل الموز والبرتقال والبطيخ وما إلى ذلك) على الشعور بالتحسن ومنع تطور المرض.

3 -يسبب الغازات أو الانتفاخ:

بالنسبة لبعض الأفراد ، قد يتسبب الموز في الغازات والانتفاخ بسبب كمية الألياف القابلة للذوبان وكحول السكر الطبيعي الموجود في الموز، على الرغم من الحاجة إلى الألياف القابلة للذوبان في النظام الغذائي ، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب الشعور بالغازات أو الانتفاخ .

4 -لا يجب أن تأكله إذا كنت تتناول أدوية معينة:

هناك بعض الأدوية التي تتفاعل مع الأطعمة ، لذا تأكد من سؤال طبيبك أو اختصاصي التغذية لمعرفة ما إذا كان أي من الأدوية التي تتناولها قد يتفاعل مع الأطعمة، هناك نوعان من الأدوية التي يجب تجنب تناولها مع الموز وهما مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ،لأنهم يرفعون مستويات البوتاسيوم في الدم ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد .

5 -يحتوى على الكربوهيدرات:

يعتبر الموز مصدرًا مناسبًا للفاكهة التي تحتوي على سعرات حرارية في الغالب من الكربوهيدرات، تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 27 جرامًا من الكربوهيدرات، لذلك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ، فقد يزيد الموز عدد الكربوهيدرات في جسمك.