شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات طبيعية كمضادات أكسدة.. منها عصير الكيوى والرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مضادات الأكسدة عبارة عن جزيئات تحافظ على الخلايا من التلف، ويذهب خبراء الصحة العامة إلى أن الغذاء هو المصدر الأساس لمضادات الأكسدة التى تتوفر أكثر في الخضار والفواكه، حيث يمكن للمرء أن يجرب هذه المشروبات المستمدة من الأيورفيدا أو تعاليم الطب التقليدي بالهندية المستمدة من الطبيعة، والتي ستساعد في الحفاظ على الجسم رطبا بدون جفاف وتجعلنا نشعر بالانتعاش، فى خلال التقرير التالية نرصد فيما يلي وصفات لـ 5 مشروبات تساعدك فى تعزيز الصحة العامة وحماية الخلايا من التلف، بحسب موقع "only my health".



عصير الرمان



عصير البطيخ بالنعناع

عصير الرمان :يساعد هذا العصير في الصيف ليس فقط على البقاء رطبًا ولكنه يساعد أيضًا في تقليل الإسهال، كما يمكن أن تساعد أيضا مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان في إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب، وغني بفيتامين سي.عصير البطيخ بالنعناع :هو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تزيل السموم من الجسم والبطيخ، حيث تحتوي الفاكهة على 90٪ ماء والتي يمكن أن تحافظ على رطوبة ونضارة في الصيف.

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عصير الليمون :غنى فيتامينمصدر جيد لفيتامين سى الذى يعزز المناعة ويكافح العدوى ويساعد فى التئام الجروح، والبوتاسيوم الذى يساعد العضلات والأعصاب على العمل بشكل صحيح، وحمض الفوليك الذى يساعد فى تكوين خلايا الدم الحمراء.

عصير الكيوى:لأنه يعمل على تقليل كمية الدهون فى الدم ويقى من الأمراض القلبية الوعائية، فهو يعمل مثل فاعلية الأسبرين فى ترطيب الدم وتحسين صحة القلب، كما يحتوى الكيوى على كمية جيدة من الألياف الغذائية ما يجعله مفيدًا لتحسين عملية الهضم.



عصير الكيوى

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عصير البرتقال: يعمل فيتامينكمضاد للأكسدة ، ومن أهم وظائف مضادات الأكسدة الوقاية من الأمراض، حيث تمنع مضادات الأكسدة الحمض النووي للخلايا السليمة من التحول إلى خلايا سرطانية، مما يجعل فيتامينخط الدفاع الأول ضد الأمراض الخطيرة الأخرى.