شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هندية: الأشعة المقطعية للكشف عن متغيرات كورونا قد يضر أكثر مما ينفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن عددا من دول العالم ألغت قيود كوورنا، إلا أن اختبارات PCR تظل ضمن شروط السفر فى عدد من دول العالم، وقد ظهرت دراسة هندية تقترح بإجراء فحوصات التصوير المقطعي المحوسب أو الأشعة المقطعية في الكشف عن بعض متغيرات كورونا، حيث يثير ظهور أنواع مختلفة من فيروس كورونا القلق لأسباب أكثر من سبب واحد، وغالبًا ما لا يتم اكتشاف المتغيرات الأحدث والأكثر عدوى في اختبارات PCR القياسية التي يتم إجراؤها للكشف عن الفيروس.

يقول العديد من الخبراء أن إجراء فحص بالأشعة المقطعية هو الطريقة الوحيدة للكشف عن وجود هذه الفيروسات المتحولة، وقد أدى ذلك إلى مطالبة المزيد والمزيد من الأشخاص بإجراء فحص بالأشعة المقطعية بعد الاختبار الإيجابي. ولكن هل لهذه الأشعة أضرار أخرى؟.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" نصح رئيس مؤسسة العلوم الطبية بالهند ، رانديب جوليريا ، بتجنب التصوير المقطعي المحوسب (CT scan) غير الضروري في حالات الأعراض الخفيفة لـ كورونا.



الأشعة المقطعية تضرر أكثر من نفعها

الأشعة المقطعية أكثر ضررًا من الأشعة السينية

في مؤتمر صحفي ، قال جوليريا إن الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب يعادل 300-400 صورة بالأشعة السينية على الصدر، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان في وقت لاحق من الحياة ، خاصة عند الشباب، حيث يتعرض المرء للإشعاع الضار، مشيرا إلى أن الأشعة المقطعية ستظهر القليل من البقع التي ستنتهي دون أي علاج.

يمكن أن يكشف التصوير المقطعي المحوسب عن البقع البيضاء في الرئتين

تلتقط آلة التصوير المقطعي المحوسب صورًا مقطعية للجسم باستخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الأشعة السينية الدوارة، يتم استخدامها للكشف عن عدوى كورونا عن طريق الكشف عن علامات الالتهاب الرئوي أو البقع البيضاء في الرئتين، وتشير التقارير إلى أن المتغيرات الطافرة للفيروس يمكن أن يتم اكتشافها في اختبار RT-PCR القياسي الذهبي.

قال جوليريا: "كانت هناك دراسات تظهر أن حوالي 30-40 % من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ولكنهم مصابون بفيروس كوفيد وتم إجراء فحص بالأشعة المقطعية ، لديهم أيضًا بقع انتهت دون أي علاج" ، وأضاف: يجري الكثير من الناس فحوصات التصوير المقطعي المحوسب، ولا يوجد استخدام للفحص في المراحل المبكرة لأنه لن يكتشف (كوفيد) بشكل صحيح في الحالات الخفيفة ".

واقترح رئيس مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند AIIMS إجراء أشعة سينية على الصدر أولاً ، إذا لزم الأمر، سيقدم الطبيب النصيحة المناسبة إذا كان الفحص بالأشعة المقطعية ضروريًا أم لا، وقال إن المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين لديهم تشبع طبيعي بالأكسجين يجب ألا يخضعوا لفحص التصوير المقطعي المحوسب.