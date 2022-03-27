شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تحفز السعادة وتحسن المزاج.. البيض الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطعام له تأثير هائل على الحالة المزاجية العامة للشخص، ولا ينبغي للشخص أن يأكل الطعام فقط من أجل البقاء؛ بدلاً من ذلك، يجب التركيز على تناول طعام صحي، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التى تحفز السعادة وتحسن المزاج، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وبحسب الخبراء فإن أحد أسرار علم الأعصاب للسعادة هو الاستمتاع بالأطعمة والمشروبات التي ستجعلك تشعر بتحسن، ليس فقط في الوقت الحالي ولكن على المدى الطويل.

وأوضح الخبراء إن الأطعمة التي تشعرك بالراحة مثل البيتزا والآيس كريم تمنحك لحظة فقط من السعادة لكن الأطعمة التي تحتوي بالفعل على عناصر مغذية تؤدي إلى تحفيز المواد الكيميائية وهرمونات السعادة في الجسم ستتمتع بسعادة دائمة على المدى الطويل.

أطعمة تحفز السعادة وتحسن المزاجالفواكه الموسمية العضوية "أورجانيك"

هذه الأطعمة غنية جدًا بمضادات الأكسدة الضرورية لصحة الإنسان علاوة على ذلك ، تتم زراعة الفاكهة وكذلك الخضروات الموسمية عضوياً ولا يتم تغذيتها بالمبيدات الحشرية وأدوية نمو النبات الأخرى.

الزيوت الصحية

غالبًا ما يُنظر إلى الزيوت على أنها السبب فى تدهور صحة الشخص ولكن على عكس كل هذه المعتقدات، هناك زيوت صحية غنية بمضادات الأكسدة ، والتي لم يتم نزع محتوياتها المعدنية الأصلية من خلال عملية تكرير عالية، مثل: زيت الزيتون.

البيض

يعتبر البيض من الأطعمة التي تعزز الحالة المزاجية لإن البيض مليء بمادة الكولين التي تساعد على إنتاج الناقلات العصبية وبالتالي تحسين الحالة المزاجية. ويوفر البيض فيتامين B-12 وحمض الفوليك والبروتين والدهون الصحية - وكلها مهمة جدًا من حيث وظائف المخ.

صفار البيض مليء بالكاروتينات ، مما يمنحه لونه الأصفر ، وقد أظهرت الدراسات الحديثة في جامعة هارفارد أن "الكاروتينات مرتبطة بالتفاؤل ".

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

من المعروف أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع تسبب النعاس لأنها تسبب تغيرات مفاجئة في مستوى السكر في الدم تؤدي هذه الأطعمة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ثم تحطمه على عكس الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض لذلك يُنصح بتناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، من أجل التمتع بجسم صحي وعقل إيجابي، وهذه الأطعمة تشمل: الخضروات الورقية، ومعظم الفواكه، والجزر النيء، واللوبيا، والحمص، والعدس والحبوب.

الشوكولاتة الداكنة

إن تأثير الشوكولاتة الداكنة على مزاج الشخص معروف للجميع يرفع السكر الموجود في الشوكولاتة الداكنة المزاج الذي يعزز هرمون السيروتونين في الجسم ، وبالتالي يحسن المزاج العام للشخص.

يسهل السكر إفراز الأنسولين الذي ينتج مواد كيميائية جيدة تُعرف باسم الإندورفين المعروف أنها تحفز الشعور بالنشوة لدى الإنسان.