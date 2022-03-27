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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وصفات صحية لسائل الاستحمام.. منها مكونات جوز الهند وزيت الزيتون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غسول الجسم أو سائل الاستحمام رغم أن بعض الناس يفضلون استخدام الصابون التقليدي لتنظيف أجسامهم إلا أن البعض يفضل تجربة استخدام سائل الاستحمام على مهل و الصابون هو أرخصهم جميعا ولذلك فهو شائع الاستخدام، ، ولكن خبراء الصحة العامة ينصحون بمكونات طبيعية ومنها 4 وصفات صحية مختلفة لغسل الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
غسول الجسم بمكونات جوز الهند
يحتوي حليب جوز الهند على خصائص ترطيب رائعة، إنه أحد أفضل المكونات المغذية للبشرة الجافة والحساسة، من أجل الحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة ، يجب عليك صنع واستخدام غسول الجسم بحليب جوز الهند محلي الصنع، ومن فوائد يعمل علي تقوية عظام الجسم، وتناوله يعمل علي إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة له، والتي تزيد من الشعور بالراحة النفسية والحد من الإصابة بالإجهاد والتعب، والتوتر.
غسول الجسم بحليب جوز الهند
غسول الجسم بمستخلصات العسل
يجب على الأشخاص الذين لديهم بشرة شديدة الجفاف استخدام غسول الجسم الذى يحتوى على مكونات مستمدة من العسل لأن له خصائص ترطيب لا تصدق على عكس صابون الاستحمام القاسي ، فإنه لن يزيل الزيوت الطبيعية من الجلد ، وبدلاً من ذلك ، فإنه يرطب الجلد لمنع الجفاف، كما يحتوي ا على مضادات أكسدة تسمى مركبات الفلافونويد التى تساعد على حماية جسمك من تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة ويساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، كما يوجد العسل بها كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم ويمده بالنشاط والطاقة، هذا مثالي للاستخدام في فصل الشتاء.
غسول الجسم بالعسل
غسول الجسم بالزيت العطري
الوصفة الثالثة لغسل الجسم هي غسول الجسم بالزيت الأساسي، هناك العديد من الزيوت الأساسية التي تقدم فوائد مختلفة للعناية بالبشرة، إذا كنت تتعامل مع أي مشكلة جلدية ،التخلص من البكتيريا والفيروسات والفطريات التي قد تتراكم في الشعر وفروة الرأس، ترطيب فروة الرأس بشكل فعال ويزود بصيلات الشعر بالمكملات والعناصر الغذائية اللازمة لتقوية الشعر، يجب أن تفكر في استخدام زيوت مثل زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر وزيت الورد الأساسي وزيت إكليل الجبل وزيت إبرة الراعي وزيت النعناع.
غسول الجسم بالزيت العطري
غسول الجسم بالزيت الزيتون:
غسول الجسم بالزيت الزيتون