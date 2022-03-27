شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وصفات صحية لسائل الاستحمام.. منها مكونات جوز الهند وزيت الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غسول الجسم أو سائل الاستحمام رغم أن بعض الناس يفضلون استخدام الصابون التقليدي لتنظيف أجسامهم إلا أن البعض يفضل تجربة استخدام سائل الاستحمام على مهل و الصابون هو أرخصهم جميعا ولذلك فهو شائع الاستخدام، ، ولكن خبراء الصحة العامة ينصحون بمكونات طبيعية ومنها 4 وصفات صحية مختلفة لغسل الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

غسول الجسم بمكونات جوز الهند

يحتوي حليب جوز الهند على خصائص ترطيب رائعة، إنه أحد أفضل المكونات المغذية للبشرة الجافة والحساسة، من أجل الحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة ، يجب عليك صنع واستخدام غسول الجسم بحليب جوز الهند محلي الصنع، ومن فوائد يعمل علي تقوية عظام الجسم، وتناوله يعمل علي إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة له، والتي تزيد من الشعور بالراحة النفسية والحد من الإصابة بالإجهاد والتعب، والتوتر.



غسول الجسم بحليب جوز الهند