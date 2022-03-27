شكرا لقرائتكم خبر عن شرب فنجانين من القهوة يوميا مفيد لصحة القلب.. أبحاث تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث أن شرب القهوة يمكن أن يفيد قلبك ويساعدك على العيش لفترة أطول، وقال الباحثون أن شرب فنجانين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب أو قصور القلب أو اضطراب ضربات القلب بنسبة 10٪ إلى 15٪ أو الوفاة مبكرًا لأي سبب، وفقًا لثلاث ملخصات بحثية جديدة، بحسب موقع "CNN".

وقال الدكتور بيتر إم كيستلر، كبير مؤلفي الدراسة ورئيس أبحاث الفيزيولوجيا الكهربية السريرية في معهد بيكر للقلب والسكري ورئيس قسم الفيزيولوجيا الكهربية في مستشفى ألفريد في أستراليا: "لأن القهوة يمكن أن تسرع من معدل ضربات القلب، يشعر بعض الناس بالقلق من أن شربها يمكن أن يؤدي إلى بعض مشاكل القلب أو تفاقمها هذا هو المكان الذي قد تأتي منه النصائح الطبية العامة لوقف شرب القهوة".

وأضاف " لكن دراستنا تظهر أن تناول القهوة بانتظام آمن ويمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي للأشخاص المصابين بأمراض القلب."

واستخدم الباحثون بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة ، والتي تتبع النتائج الصحية لأكثر من 500 ألف شخص لمدة 10 سنوات على الأقل.

عند الانضمام إلى السجل، أبلغ المشاركون عن استهلاكهم للقهوة في نطاق يتراوح من كوب إلى ستة أكواب أو أكثر يوميًا.

وأراد مؤلفو البحث دراسة العلاقة بين شرب القهوة ومشاكل ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) وأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك أمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية والوفيات الإجمالية والمتعلقة بالقلب بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب وغير المصابين بها.

شرب القهوة وصحة القلب

ركزت الدراسة الأولى على أكثر من 382500 من البالغين الذين لم يعانون من أمراض القلب وكان متوسط ​​أعمارهم 57 عامًا.

وجد الباحثون أن المشاركين الذين شربوا كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب فيما بعد التي ركزت عليها الدراسة.

و كان الأشخاص الذين يشربون كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية أو الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحثت دراسة أخرى في العلاقات بين أنواع مختلفة من القهوة - المحتوية على الكافيين ، والكافيين الفورية سريعة التحضير، والخالية من الكافيين - والنتائج الصحية نفسها.

ارتبط شرب كوب إلى خمسة أكواب من القهوة المطحونة أو سريعة التحضير يوميًا بتقليل مخاطر الإصابة باضطراب نظم القلب أو أمراض القلب أو الفشل أو السكتة الدماغية.

وارتبط شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من أي نوع من القهوة كل يوم بانخفاض خطر الوفاة المبكرة أو الإصابة بأمراض القلب.

وكان المشاركون الذين تم تحليلهم في دراسة ثالثة هم أولئك الذين يعانون بالفعل من عدم انتظام ضربات القلب أو نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ، لم يتم العثور على أي مستوى من تناول القهوة مرتبطًا بتطوير عدم انتظام ضربات القلب.

ومن بين البالغين الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب ، كان تناول القهوة - وخاصة كوب واحد في اليوم - مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة المبكرة.