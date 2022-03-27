شكرا لقرائتكم خبر عن افحص أذنى المولود الجديد.. هذه العلامة تحذر من أن صحة الكلى تحتاج إلى تقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند ولادة الطفل حديثا تكون هناك عدد من الاختبارات التى تقيس وظائف حيوية فى جسمك للتأكد من عدم وجود مضاعفات، إحدى هذه الاختبارات اختبار درجة أبغار،و هي اختبار يُعطى لحديثي الولادة بعد الولادة بفترة وجيزة.

وفقا لموقغ " healthline"، يتحقق هذا الاختبار من معدل ضربات قلب الطفل وتوتر العضلات وعلامات أخرى لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى رعاية طبية إضافية أو رعاية طارئة.

تقيس درجة أبغار خمسة أشياء للتحقق من صحة الطفل، ويتم تسجيل كل منها على مقياس من 0 إلى 2 ، مع كون الرقم 2 هو أفضل نتيجة:

المظهر (لون البشرة)

النبض (معدل ضربات القلب)

استجابة التجهم (ردود الفعل)

نشاط (قوة العضلات)

التنفس (معدل التنفس والجهد)

لكن اختبار درجة أبغار ليس تتويجًا لجميع التحقيقات في صحة المولود الجديد، بحسب المجلة الطبية البريطانية يقوم الأطباء بفحص صحة الطفل لاستبعاد أمراض الطفولة، في ورقتها البحثية بعنوان "هل الموجات فوق الصوتية مطلوبة لاستبعاد التشوهات الكلوية عند الأطفال ذوي العلامات المعزولة أمام الأذن؟" .

تشير المجلة إلى أن العلاقة بين تشوهات الأذن الخارجية والتشوه الكلوي قد تم الإبلاغ عنها سابقًا، يمكن أن تكون علامات مرض الكلى خفية لدرجة أنها قد لا يتم ملاحظتها، وقد لا تكون هناك أي مظاهر حتى المرحلة المتأخرة، ومن ثم يصبح من الضروري معرفة علامات مرض الكلى من أجل اختيار حل المشاكل في وقت مبكر، لبدء العلاج الفوري وتجنب تفاقمها ".

وفقا لدراسة بحثية تم إجراؤه من قبل قسم طب الأطفال، مستشفى ألبرتا للأطفال ، جامعة كالجاري ، ألبرتا ، كندا، يوصى بإجراء الموجات فوق الصوتية الكلوية على جميع الأطفال الذين يعانون من الجيوب الأنفية أمام الجيوب الأنفية. يبني الأطباء الكنديون هذا الاستنتاج على دراسة أجريت على الحالات المشتبه فيها بسبب العلامات ما قبل الأذنية عند الولدان.

"تم إجراء التصوير بالموجات فوق الصوتية للكلية على 69 طفلاً يعانون من الجيوب الأنفية أمام الأذن. ووجد أن ثلاثة أطفال (4.3 في المائة) يعانون من شذوذ كلوي كبير. كان لدى طفلين موه الكلية الثانوي بسبب ارتداد حويصلي.

قال مؤلفو الدراسة إن التشوهات الكلوية كانت أكثر شيوعًا في المرضى الذين يعانون من الجيوب الأنفية أمام الأذن من نسبة 1 % من حالات الشذوذ الكلوي التي تم الإبلاغ عنها في عامة السكان.

أجريت دراسة مماثلة في قسم طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور رام مانوهار لوهيامستشفى (RML)في العاصمة الهندية نيودلهي. خلال فترة الدراسة ، كان هناك 32 شخصًا يعانون من علامات منعزلة قبل الجراحة ، وكان اثنان من ال 657 حديثي الولادة الذين ولدوا في المستشفى قد عزلوا أيضًا PAT. لذلك ، تم تسجيل ما مجموعه 34 مريضا في مجموعة الدراسة. يقول مؤلفو الدراسة أنه "من بين 34 مريضًا يعانون من PAT المعزول (41٪ من الجانب الأيمن ، و 35٪ من الجانب الأيسر ، و 24٪ ثنائي الجانب) ، تم الكشف عن تشوهات في المسالك البولية في 3 أطفال (8.8٪) ، مقارنة مع لا شيء في المجموعة الضابطة.

لماذا تدل العلامات السابقة على صحة الكلى على أي زاوية للصحة الكلوية؟

تقول ورقة RML أنه "بشكل عام ، العلامات والحفر الموجودة أمام الأذن لها أهمية تجميلية فقط ، ولكن تم الإبلاغ سابقًا عن التشوهات المرتبطة بها في منطقة الأذن / الوجه والكلى وضعف السمع، حيث يحدث التمايز بين كل من القناة الكلوية والأذنين في في نفس المرحلة من التطور الجنيني، يمكن أن تؤدي الاضطرابات في هذا الوقت إلى حدوث شذوذ مصادفة ".

لماذا يعتبر فحص الأطفال لاستبعاد الحالات الشاذة أمرًا مهمًا؟

التدخل في الوقت المناسب يمكن أن ينقذ مرض الكلى لدى الطفل من التدهور. من المهم طلب التقييم الطبي مبكرًا وتزويد الطفل بالعلاج المناسب حتى لا يتطور المرض إلى مرض الكلى المزمن (CKD).