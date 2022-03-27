شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يسبب تسوس الأسنان عند الأطفال؟.. تعرف على الأسباب ونصائح الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسوس الأسنان عند الأطفال، هو مصدر قلق للوالدين، وهي من أكثر المشاكل الصحية انتشارًا في هذا العصر، يعد رؤية التسوس في السن سواء كان صغيرا أو كبيرا يربك الوالدين ، ومن ثم يصبح من الحكمة فهم عملية التسوس لمنع حدوثه أو معالجته في أقرب وقت ممكن.

العلامات المبكرة لتسوس الأسنان عند الأطفال الصغار

وفقا لموقع ط Onlymyhealth " يبدأ تسوس الأسنان بطبقة رقيقة متصلة بالسن تعرف باسم البلاك، والتي تؤوي العديد من الكائنات الحية الدقيقة التي تؤدي إلى تكوين التجاويف، لا تحدث هذه العملية بين عشية وضحاها ، بل إنها تستغرق شهورًا حتى يحدث التجويف.

في البداية تظهر على شكل بقعة بيضاء على سطح الأسنان تظهر عند تجفيف السن، وفي وقت لاحق ، إذا استمرت هذه العملية ، فإن السطح يصبح أضعف ويتفتح ، مما يؤدي في النهاية إلى تجويف - يظهر باللون الأسود أو البني. يزيد التجويف الموجود على السن من احتمالية انتشار نفسه على الأسنان المجاورة بسبب انحشار الطعام بين الأسنان

غالبًا ما يحصل الرضيع على أسنانه الأولى عندما يبلغ من العمر حوالي 6-8 أشهر.

عند الطفل ، تنفجر أسنان الحليب عندما يبلغ الطفل حوالي عامين ونصف ، وبعد ذلك يحصل الطفل على أسنانه الدائمة الأولى عندما يبلغ من العمر 6-7 سنوات.

وتستمر العملية التي تدور حول تساقط الأسنان وظهور الأسنان الدائمة حتى يبلغ الطفل 14 عامًا.

في كثير من الأحيان ، يتجاهل الآباء العناية بأسنان أطفالهم اللبنية مع فكرة أن تلك الأسنان في نهاية المطاف سوف تتساقط، مما يؤدي إلى ظهور أسنان جديدة وقوية.

ولكن قد يعاني الطفل من مشاكل مثل تلون الأسنان الذي يؤدي إلى ابتسامة خجولة أو انعدام الابتسامة على الإطلاق ، والحساسية من تناول الأطعمة الباردة ، والألم. وبمجرد أن يبدأ الألم ، لا يترك لطبيب أسنان الطفل أي خيار سوى البدء بأساليب العلاج المكثفة. على الرغم من أن تسوس الأسنان متعدد العوامل ، تظل الأسباب الرئيسية كما يلي - عدم الحفاظ على نظافة الفم واختيار نظام غذائي يحتوي على السكر.

كيف تمنع تسوس الاسنان عند الاطفال؟

فيما يلي بعض الاقتراحات للآباء للحفاظ على تسوس الأسنان أو تسوس الأسنان عند الأطفال.

تجنب إعطائهم الكثير من الحلويات

في الوقت الحاضر ، طور معظم الأطفال ميلًا للحلويات مثل المعجنات والشوكولاتة والبسكويت وما إلى ذلك نظرًا لسهولة توفر هذه المواد الغذائية، الشوكولاتة اللزجة ، وخاصة التي تحتوي على الكراميل ، هي الجاني الرئيسي وستسبب في النهاية المزيد من الضرر من خلال التسبب في تسوس الأسنان عند الأطفال .

ينصح الدكتور شيتي الوالدين بتوخي اليقظة حيال ما يستهلكه الطفل ، خاصة بين الوجبات. في حالة الرضع ، تعتبر الرضاعة بالزجاجة ممارسة مألوفة للغاية ، ومن ثم في معظم الأسر ، يتم تغذية الطفل بالحليب المضاف إليه السكر في الليل.،هذه الممارسة للتغذية الليلية ضارة بالأسنان مما يؤدي إلى تسوس الأسنان السريع عند الأطفال. حتى شراب الأدوية يعتمد على السكر وأصبح الاستهلاك المتكرر لهذه الأدوية سببًا ناشئًا للتعفن.

فحص الأسنان السنوي

كان العصر الحديث لوباء Covid 19 يمثل تحديًا للجميع بما في ذلك المتخصصين في الرعاية الصحية من حيث إدارة تسوس الأسنان للرضع والأطفال. بسبب الخوف الناجم عن انتشار الفيروس أثناء علاج الأسنان ، تجنب العديد من الآباء العلاج المناسب للأطفال أو قاموا بتأجيله أثناء الجائحة المستمرة، وقد أدى هذا بدوره إلى تضخم حدوث تسوس الأسنان .

لقد اتخذت إدارة تسوس الأسنان نقلة نوعية ، بدءًا من حفر الأسنان وحشوها إلى الوقاية من تسوس الأسنان كشرط سيحدث.

لهذا السبب ، يجب على أطباء الأسنان تثقيف الوالدين وشرحهم حول أهمية فحص الأسنان المنتظم كجزء من الممارسة الصحية الروتينية لأطفالهم من أجل تحديد أي أمراض أسنان محتملة.

في كثير من الأحيان ، يمر الطفل بالبداية المبكرة للتسوس ، والتي تظهر بشكل خاص على الأسنان الأمامية.

يُنصح الآباء بعدم تأخير الفحص مع طبيب أسنان الأطفال والتأكد من معالجة المشكلة.

تأكد من تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام مرتين في اليوم

يؤكد أطباء الأسنان في الغالب أن التنظيف المنتظم بالفرشاة له أهمية قصوى للحفاظ على صحة الأسنان ومن واجب الوالدين معالجتها.

يُنصح أن يشرف الوالدان على تنظيف الأسنان بالفرشاة حتى الوقت الذي يطور فيه الطفل مهارة يدوية لأداء ذلك بنفسه.

في حالة الطفل حتى عمر سنتين ، يوصى بوضع مسحة من معجون الأسنان على فرشاة الأسنان. بعد ذلك ، يمكن استخدام معجون أسنان بحجم حبة البازلاء حتى يبلغ الطفل سن السادسة.

لعلاج تسوس الأسنان الأولي ، تتوفر كريمات خاصة في الأسواق يمكن استخدامها حسب توصية طبيب الأسنان.

يُنصح دائمًا باستخدام مواد منع التسرب في الحفرة والشقوق ، وتطبيق الفلورايد الموضعي لمنع حدوث المزيد من التسوس.

بمجرد تكوين تجويف السن ، فإن الترميم البسيط للسن يكفي للحد من التسوس.

إذا أصيب الطفل بألم ، يتم تقييمه سريريًا وبواسطة الصور الشعاعية ، والتي على أساسها ، يتم تأكيد قرار العلاج.

حتى بعد تقديم خيارات العلاج المذكورة أعلاه ، يظل من الضروري اتباع تدابير الرعاية المنزلية المناسبة وزيارات الأسنان الروتينية لضمان نجاح العلاج.